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عاملان يحرقان أسرة كاملة بـ"ماء نار" في الغربية

السبت 21/أغسطس/2021 - 05:19 م
بوابة الفجر
أيمن يحيي
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شهدت محافظة الغربية واقعة مؤسفة، عندما أقدم عاملان على إلقاء ماء نار على 3 من أسرة واحدة، وذلك بقرية كفر المحروق التابعة لمركز كفر الزيات، مما أدى لإحداث إصابات بالغة بهم ونقلهم إلى مركز الحروق بمستشفى كفر الزيات في حالة خطيرة، بسبب معاتبة الأب لصديق جاره بسبب سرعته الزائدة بموتوسيكل أثناء مروره بالشارع.

وتلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى كفر الزيات يفيد بوصول ٣ مصابين إلى المستشفى، وهم مرسي القاضي ٥٢ عاما موظف بهيئة الإسعاف بكفر الزيات وزوجته حمدية حجازي ٤٨ سنة معلمة بمدرسة كفر المحروق الابتدائية ونجلهم إسماعيل مرسي ٢٠ عام من ذوي الاحتياجات الخاصة وفاقد السمع، مصابين بإصابات شديدة وحروق من الدرجات الثلاثة بأنحاء متفرقة من الجسم وتم نقل الزوجة والإبن إلى العناية المركزة لإصابتهما البالغة في الوجه وباقي الجسم.

وكشف شهود العيان أن وراء ارتكاب الواقعة م ش ٢٠ عام بدون عمل وي ر٢٣ سنة عامل بأحد الأفران، حيث نشبت مشادة كلامية بين الأب وسكان الشارع بالقرية بسبب قيام المتهم الأول باستقلال موتوسيكل مسرعا أثناء سيره بالشارع في طريقه لصديقه المتهم الثاني ومصدرا أصوات مثيرة وخشية الأب من تسبب ذلك في دهس ابنه الفاقد للسمع، حيث نشبت مشادة بينهما بسبب طلب الأب من المتهم الأول تهدئة السرعة حتى لايصاب أحد بأذى.

وعقب ذلك قام المتهمين بإحضار زجاجات معبأة بمادة كاوية "ماء نار" كان يحتفظ بها المتهم الثاني بمنزله وإلقائها على المجني عليهم في الشارع مما أدى لإحداث إصاباتهم البالغة، وفروا هاربين.

على الفور تمكن الرائد أحمد شيحة رئيس مباحث كفر الزيات ومعاونيه، من ضبط المتهمين في الحادث وزجاجات المادة الكاوية المستخدمة في الحادث وتم إحالتهم إلى النيابة التى باشرت التحقيق تحت إشراف المستشار محمد الشرنوبي رئيس نيابة كفر الزيات الذي قرر حبس المتهمين ٤ أيام على ذمة التحقيق.

الكلمات المفتاحية

ماء نار حوادث الفجر حرق الغربية

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