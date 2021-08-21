جريليش يحقق رقما مميزا مع مانشستر سيتي

وقع الإنجليزي جاك جريليش، على أول أهدافه بقميص مانشستر سيتي، في مباراة فريقه الجارية حاليًا على ملعب الاتحاد، ضمن لقاءات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.





وسجل جريليش الهدف الثاني للسيتي في الدقيقة 22، وهذا هو أول هدف يسجله مع مانشستر سيتي، بعد انتقاله إليه هذا الصيف قادمًا من صفوف أستون فيلا مقابل 100 مليون جنيه إسترليني.





وأصبح جريليش أول لاعب إنجليزي يسجل في مباراته الأولى بملعبه في البريميرليج بقميص مانشستر سيتي، منذ أن حقق فرانك لامبارد نفس الأمر أمام تشيلسي في شهر سبتمبرمن عام 2014.