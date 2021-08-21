هنا الزاهد تتألق بأحدث ظهور عبر "إنستجرام"

شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها بصورة جديدة لها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"





ظهرت "الزاهد" بإطلالة صباحية هادئة،حيث ارتدت توب كت باللون الجراي،وتركت شعرها منسدلا مما أثار إعجاب جمهورها



والجدير بالذكر أن الفنانة هنا الزاهد شاركت في السباق الرمضاني الماضي في مسلسل "النمر" وهو من بطولة محمد إمام، هنا الزاهد، نيرمين الفقي، محمد رياض، بيومي فؤاد، علاء مرسي، ومن إخراج شيرين عادل، تأليف محمد صلاح العزب.

