Advertisements

كمال أوغلو يوجه انتقادات حادة لأردوغان ونظامه

السبت 21/أغسطس/2021 - 05:25 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
  هاجم زعيم المعارضة التركية، رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وذلك بعد وصف الأخير له بأنه «رجل كاذب».

 

وقال كليتشدار أوغلو، عبر حسابه على موقع «تويتر»: «أنا لا آخذ أردوغان وإهاناته على محمل الجد، لكن هذه المواقف مقلقة للغاية في هذه الفترة التي تقف فيها الدولة على المحك».

 

وأضاف زعيم المعارضة التركية: «أردوغان يخرج على الهواء كل أسبوع ليحاول كسب الأصوات بزيادة التوتر، لقد شاهدتُ البث، لم نسمع إلا السب والنفاق».

 

وأردف: «الشعب سأل لماذا لم يكن هناك مسؤول في الشؤون الخارجية ضمن هذا الاجتماع -اجتماع بايدن وأردوغان على هامش قمة الناتو- فقالوا: ليسقط حجر على رأسكم».

أخبار تهمك

خاص- الأهلي يطلب 10 مليون جنيه للموافقة على رحيل نجم الفريق إلى بيراميدز

منذ ساعتين

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

موسيماني يقرر استعادة نجم الأهلي أمام الجونة

منذ أقل من ساعتين

عاجل - ضربة موجعة للأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 19 ساعة

ضم مبابي وعودة رونالدو.. أنشيلوتي يطلق تصريحات نارية

منذ 40 دقيقة

حكاية "شهد"| اغتصبها والدها.. ورحلة هروبها كشفت المستور

منذ ساعة و 25 دقيقة

اجتماع عاجل داخل الزمالك لحسم موقف جنش

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. ميدو يفتح النار على جماهير الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

بيراميدز يخطف صفقة من الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يستعد لاستقبال الصفقة الذهبية الجديدة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مستشفى الأهلي تستقبل عضو جديد

منذ حوالي 6 ساعات

خاص.. الشرقية للدخان يطلب ضم مهاجم الأهلي

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل.. رونالدو يحسم مصيره بشكل نهائي مع يوفنتوس

منذ 38 دقيقة

رئيس برشلونة السابق يُفجر مفاجأة كبرى عن رحيل ميسي

منذ ساعة و 8 دقيقة

مفاجأة.. مهاجم الملكي وراء غضب راموس من ريال مدريد

منذ ساعة و 9 دقيقة

موسيماني يتمسك بنجم الأهلي ويرفض رحيله

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
05:01 م

عاجل.. رونالدو يحسم مصيره بشكل نهائي مع يوفنتوس

عاجل.. ميدو يفتح النار على جماهير الأهلي

10:30 ص

رئيس برشلونة السابق يُفجر مفاجأة كبرى عن رحيل ميسي

04:31 م

موسيماني يتمسك بنجم الأهلي ويرفض رحيله

02:17 م

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

03:24 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم