جامعة المنوفية تستقبل طلاب المرحلة الأولى بالتنسيق

استقبلت اليوم، جامعة المنوفية، طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور بمكتب التنسيق والتحويلات المركزي بالجامعة، وذلك تزامنا مع انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق، حيث أكدت الجامعة توفير كافة التجهيزات والاستعدادات لاستقبال أعمال التنسيق.



وقالت مها محمد الشريف، مدير عام شئون التعليم بجامعة المنوفية، ومدير مكتب التنسيق، إننا جاهزون لاستقبال طلاب المرحلة، ولدينا من 15 إلى 20 جهاز بمعمل كلية الحقوق، على أعلى مستوى لموظفين لدىهم الخبرة الكافية.



وتشير مدير عام شئون التعليم بجامعة المنوفية، إلى أن تلك المرحلة بدأت من اليوم ومستمرة حتى يوم الأربعاء، على أن يتم فتحها مرة أخرى لطلاب المرحلة الثانية والثالثة وتقليل الاغتراب والدور الثانى وتقليل الاغتراب، ويتم تطبيق الإجراءات الاحترازية على أعلى مستوى لحماية الموظفين والطلاب بناء توجيهات الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، والدكتور نانسى أسعد، نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون الطلاب.



وانطلقت المرحلة الأولى للتنسيق اليوم السبت 21 أغسطس ومن المقرر أن تستمر حتى يوم 25 أغسطس، على أن تعلن نتائج المرحلة الأولى للتنسيق 28 أغسطس.



والتسجيل سيكون من خلال أجهزة الحاسب الألى أو معامل التنسيق بالجامعات، مع اتاحة التعديل أمام الطلاب طوال فترة المرحلة وقبل غلق باب التسجيل.



الجدير بالذكر أن الحد الأدنى لتنسيق القبول بالجامعات للمرحلة الأولى 88.4% علمي علوم، و80 %علمي رياضة، و65.7% للشعبة الأدبية.