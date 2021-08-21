ميل بعقار مكون من ١١ طابقا في المنصورة

ظهرت ميول لعقار مكون من ١١ طابقا في مدينة المنصورة، بمنطقة المجزر، على العقار المجاور له، وتم فرض كردون أمني حوله.



وكان اللواء السيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، بحدوث ميل في أحد العقارات بمنطقة المجزر بالمنصورة.



وانتقل ضباط مباحث المركز، وقولت الحماية المدنية، لمكان البلاغ، ومسؤولي حي غرب المنصورة، وتم فرض كردون أمني حول العقار.



وبالفحص تبين أن العقار محل البلاغ مكون من ١١طوابق، على مساحة 210 أمتار تقريبًا، تحت الإنشاء، وخالي من السكان، وحدوث ميل 30 سم تجاه العقار المجاور له، ويوجد بينهما فاصل حدودي يقدر بحوالي مترا، ومكون من 11 طابقا على مساحة 300 متر تقريبا، بإجمالي 33 شقة، منهم 13 شقة مأهولة بالسكان.



وبسؤال جلال محمد عبد الرحمن حسين 53 سنة - فني شنون هندسية بحي غرب المنصورة، أقر بأن العقار لم تصدر له تراخيص بناء أو قرارات إزالة، ولا يشكل خطورة داهمة في الوقت الحالي، كما أن إسم مالكه غير مسجل بالحي، وجار عرضه على لجنة المنشات الآيلة للسقوط.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7940 لسنة 2021 إداري قسم أول المنصورة، وجار استكمال الفحص، وتحديد مالك العقار، والعرض على النيابة العامة.