Advertisements

إنجاز جديد للجمباز.. مصر تستضيف سلسلة كأس العالم المؤهلة لأولمبياد باريس 2024

السبت 21/أغسطس/2021 - 05:26 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
اعلن الإتحاد الدولي للجمباز الجدول الزمني لسلسلة كآس العالم  العالم المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 والتي تقام لمنافسات الجمباز الفني رجال وآنسات لفردي الأجهزة 
واشترط الإتحاد الدولي على الدولة المضيفة ان تقام البطولة على ثلاث سنوات متتالية فى نفس التوقيت بمواعيد ثابتة طبقًا للجداول الموضوعة من آول شهر يناير حتي مارس من كل عام 
ومنح الإتحاد الدولي للعبة مصر شرف استضافة البطولة على مدار ثلاث سنوات متتالية  خلال الفترة من 17 حتي 20 مارس 2022 و 2023 و 2024
جاء هذا بعد النجاح الكبير الذي حققته الدولة المصرية واتحاد الجمباز فى استضافة بطولة العالم  موخرا القاهرة 2021
ومن جانبه آكد إيهاب أمين رئيس أتحاد الجمباز على ثقة الإتحاد الدولي فى الدولة المصرية وإمكانياتها لما تملكه من بنيه تحتية وخدمات فندقية ومنشآت رياضية على اعلى مستوي 
وأضاف أمين ان الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي لعبت دور كبير فى استضافة مصر سلسلة  كأس العالم المؤهلة لاولمبياد باريس 2024 بعد عدد من اللقاءات مع  الياباني موري وتنابي، رئيس الاتحاد الدولي للجمباز، على هامش بطولة العالم فى القاهرة ودورة الالعاب الاولمبية طوكيو 2020
وأشار أمين آن استضافة مصر لكأس العالم المؤهل للأولمبياد انجاز كبير يحسب للرياضة المصرية بشكل عام وللعبة الجمباز بشكل خاص كون ان مصر آول دولة داخل أفريقيا تستضيف هذا الحدث الكبير 
وشارك الجمباز المصري لاول مرة فى تاريخه فى أولمبياد طوكيو 2020 بعدد ١١ لاعب ولاعبه وحققت البعثة نتائج طيبة وحصلت ملك حمزة  على إجمالي نقاط 94.720، في التصفية الأولى للجمل الإجبارية على إجمالي نقاط 45.225، وفي التصفيات الثانية حصلت على إجمالي نقاط 49.495، لتأتي في المركز التاسع بفارق بسيط عن صاحبة المركز الثامن التي تأهلت للنهائيات مع اول ثمان لاعبات 

كما نجح اللاعب سيف آسر  في منافسات الجمباز ترامبولين في أولمبياد طوكيو 2020، بعد مشاركة مشرفة، وحصل على 45.810 في المحاولة الأولى، و50.380 في المحاولة الثانية، ليحقق بطل إفريقيا 96.190 نقطة في إجمالي المحاولتين، ليحتل المركز الـ 10 من أصل 16 متسابقا.

ويحتل الجمباز المصري  المركز السابع في التصنيف الدولى السنوى للاتحاد الدولى للجمباز، في سابقة أحدثت ردود أفعال قوية على المستوى العالمى، بعد أن تخطى الجمباز المصرى في التصنيف دولًا عملاقة في اللعبة رغم أنه لم يكن على الخريطة العالمية من قبل، مثل أمريكا وتركيا وفرنسا والصين وإسبانيا والنرويج والبرازيل، ودول الأمريكتين وأستراليا، ومعظم الدول الأوروبية.

أخبار تهمك

الأهلي يستعد لاستقبال الصفقة الذهبية الجديدة

منذ حوالي 3 ساعات

بيراميدز يخطف صفقة من الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة.. مهاجم الملكي وراء غضب راموس من ريال مدريد

منذ ساعة و 10 دقيقة

حكاية "شهد"| اغتصبها والدها.. ورحلة هروبها كشفت المستور

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

اجتماع عاجل داخل الزمالك لحسم موقف جنش

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - ضربة موجعة للأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 19 ساعة

ضم مبابي وعودة رونالدو.. أنشيلوتي يطلق تصريحات نارية

منذ 41 دقيقة

خاص.. الشرقية للدخان يطلب ضم مهاجم الأهلي

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. ميدو يفتح النار على جماهير الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مستشفى الأهلي تستقبل عضو جديد

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يتمسك بنجم الأهلي ويرفض رحيله

منذ حوالي 3 ساعات

خاص- الأهلي يطلب 10 مليون جنيه للموافقة على رحيل نجم الفريق إلى بيراميدز

منذ ساعتين

عاجل.. رونالدو يحسم مصيره بشكل نهائي مع يوفنتوس

منذ 39 دقيقة

رئيس برشلونة السابق يُفجر مفاجأة كبرى عن رحيل ميسي

منذ ساعة و 9 دقيقة

موسيماني يقرر استعادة نجم الأهلي أمام الجونة

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
05:01 م

عاجل.. رونالدو يحسم مصيره بشكل نهائي مع يوفنتوس

عاجل.. ميدو يفتح النار على جماهير الأهلي

10:30 ص

رئيس برشلونة السابق يُفجر مفاجأة كبرى عن رحيل ميسي

04:31 م

موسيماني يتمسك بنجم الأهلي ويرفض رحيله

02:17 م

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

03:24 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم