إنجاز جديد للجمباز.. مصر تستضيف سلسلة كأس العالم المؤهلة لأولمبياد باريس 2024

اعلن الإتحاد الدولي للجمباز الجدول الزمني لسلسلة كآس العالم العالم المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 والتي تقام لمنافسات الجمباز الفني رجال وآنسات لفردي الأجهزة

واشترط الإتحاد الدولي على الدولة المضيفة ان تقام البطولة على ثلاث سنوات متتالية فى نفس التوقيت بمواعيد ثابتة طبقًا للجداول الموضوعة من آول شهر يناير حتي مارس من كل عام

ومنح الإتحاد الدولي للعبة مصر شرف استضافة البطولة على مدار ثلاث سنوات متتالية خلال الفترة من 17 حتي 20 مارس 2022 و 2023 و 2024

جاء هذا بعد النجاح الكبير الذي حققته الدولة المصرية واتحاد الجمباز فى استضافة بطولة العالم موخرا القاهرة 2021

ومن جانبه آكد إيهاب أمين رئيس أتحاد الجمباز على ثقة الإتحاد الدولي فى الدولة المصرية وإمكانياتها لما تملكه من بنيه تحتية وخدمات فندقية ومنشآت رياضية على اعلى مستوي

وأضاف أمين ان الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي لعبت دور كبير فى استضافة مصر سلسلة كأس العالم المؤهلة لاولمبياد باريس 2024 بعد عدد من اللقاءات مع الياباني موري وتنابي، رئيس الاتحاد الدولي للجمباز، على هامش بطولة العالم فى القاهرة ودورة الالعاب الاولمبية طوكيو 2020

وأشار أمين آن استضافة مصر لكأس العالم المؤهل للأولمبياد انجاز كبير يحسب للرياضة المصرية بشكل عام وللعبة الجمباز بشكل خاص كون ان مصر آول دولة داخل أفريقيا تستضيف هذا الحدث الكبير

وشارك الجمباز المصري لاول مرة فى تاريخه فى أولمبياد طوكيو 2020 بعدد ١١ لاعب ولاعبه وحققت البعثة نتائج طيبة وحصلت ملك حمزة على إجمالي نقاط 94.720، في التصفية الأولى للجمل الإجبارية على إجمالي نقاط 45.225، وفي التصفيات الثانية حصلت على إجمالي نقاط 49.495، لتأتي في المركز التاسع بفارق بسيط عن صاحبة المركز الثامن التي تأهلت للنهائيات مع اول ثمان لاعبات





كما نجح اللاعب سيف آسر في منافسات الجمباز ترامبولين في أولمبياد طوكيو 2020، بعد مشاركة مشرفة، وحصل على 45.810 في المحاولة الأولى، و50.380 في المحاولة الثانية، ليحقق بطل إفريقيا 96.190 نقطة في إجمالي المحاولتين، ليحتل المركز الـ 10 من أصل 16 متسابقا.





ويحتل الجمباز المصري المركز السابع في التصنيف الدولى السنوى للاتحاد الدولى للجمباز، في سابقة أحدثت ردود أفعال قوية على المستوى العالمى، بعد أن تخطى الجمباز المصرى في التصنيف دولًا عملاقة في اللعبة رغم أنه لم يكن على الخريطة العالمية من قبل، مثل أمريكا وتركيا وفرنسا والصين وإسبانيا والنرويج والبرازيل، ودول الأمريكتين وأستراليا، ومعظم الدول الأوروبية.