Advertisements
جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز اليوم السبت 21 / 8 / 2021
السبت 21/أغسطس/2021 - 05:30 م
الفجر الرياضي
Advertisements
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا هامًا بالأمس على سيراميكا كليوباترا، بهدفين مقابل هدف، ليصبح على بعد خطوة واحدة من التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
وفاز فريق الأهلي على نظيره المصري البورسعيدي 4-2، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الجمعة.
ترتيب الدوري المصري:
1- الزمالك.. 76 نقطة.
2- الأهلي .. 72 نقطة.
3- بيراميدز .. 49 نقطة.
4- المصري البورسعيدي .. 49 نقطة.
5- سموحة .. 47 نقطة.
6- الاتحاد السكندري.. 43 نقطة.
7- إنبي .. 42 نقطة.
8- الطلائع الجيش.. 39 نقطة.
9- سيراميكا كيلوبترا.. 38 نقطة.
10- الجونة .. 37 نقطة.
11- مصر المقاصة .. 37 نقطة.
12- المقاولون العرب.. 35 نقطة.
13- الإسماعيلي .. 34 نقطة.
14- غزل المحلة .. 34 نقطة.
15- البنك الأهلي.. 32 نقطة.
16- وادي دجلة .. 28 نقطة.
17- أسوان .. 27نقطة.
18- الإنتاج الحربي .. 26نقطة.
Advertisements