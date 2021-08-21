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جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز اليوم السبت 21 / 8 / 2021

السبت 21/أغسطس/2021 - 05:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا هامًا بالأمس على سيراميكا كليوباترا، بهدفين مقابل هدف، ليصبح على بعد خطوة واحدة من التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وفاز فريق الأهلي على نظيره المصري البورسعيدي 4-2، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الجمعة.

ترتيب الدوري المصري:

1- الزمالك.. 76 نقطة.

2- الأهلي .. 72 نقطة.

3- بيراميدز .. 49 نقطة.

4- المصري البورسعيدي .. 49 نقطة.

5- سموحة .. 47 نقطة.

6- الاتحاد السكندري.. 43 نقطة.

7- إنبي .. 42 نقطة.

8- الطلائع الجيش.. 39 نقطة.

9- سيراميكا كيلوبترا.. 38 نقطة.

10- الجونة .. 37 نقطة.

11- مصر المقاصة .. 37 نقطة.

12- المقاولون العرب.. 35 نقطة.

13- الإسماعيلي .. 34 نقطة.

14- غزل المحلة .. 34 نقطة.

15- البنك الأهلي.. 32 نقطة.

16- وادي دجلة .. 28 نقطة.

17- أسوان .. 27نقطة.

18- الإنتاج الحربي .. 26نقطة.

الكلمات المفتاحية

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