Advertisements

تراجع في شعبية أردوغان وحزبه داخل تركيا .. وتفوق المعارضة

السبت 21/أغسطس/2021 - 05:31 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
 
 قال رئيس حزب المستقبل المعارض أحمد داود أوغلو، إنه حتى الحصول على نسبة 30 في المائة من أصوات الناخبين، بات حلما لحزب العدالة والتنمية.

 

وفي تصريحات له ول الأجواء السياسية في تركيا، رأى أن الحزب الحاكم سوف يواجه انتكاسة كبيرة في صناديق الاقتراع في أي انتخابات قادمة، خاصة بعد الفشل في مواجهة الكوارث التي حلّت بالبلاد في الأسابيع الأخيرة.

 

واعتبر أنّ حزبه (المستقبل) سوف يلعب دورا رائدا في المستقبل القريب في عملية التغيير السياسي، مشيرا إلى وصول نسبة مؤيديه إلى نحو 7 ونصف بالمائة خلال فترة وجيزة، كما أن العديد من ناخبي وأعضاء حزب العدالة يقولون إنه من الجيد الانسحاب من الحزب.


 
 

وتعليقًا على الهجرة إلى تركيا، وكوارث الفيضانات والحرائق، قال داود أوغلو: "لم أشاهد مطلقًا مثل هذه الإدارة السيئة للأزمات".

 

واستنكر داود أوغلو سلوك واشنطن "بدون علم تركيا، فإن تصريح الولايات المتحدة للأفغان، وكأن حدود تركيا هي المقاطعة رقم 51 في أميركا، بقولها لهم يمكنكم الذهاب والحصول على تأشيرة من تركيا، هو وصمة عار على تركيا".


 
 

وشدد رئيس الوزراء التركي الأسبق، على أنه "في رئاستي، لم أعين أيًا من أقاربي، وأنا أعيش في المنزل نفسه الذي اشتريته منذ 25 عامًا، هذا هو قانون الأخلاق السياسية، ويجب أن ينطبق على حزب العدالة والتنمية".


 
 

في مقابل ذلك، تقوم وسائل إعلام تابعة لحزب العدالة والتنمية بحملة للترويج للحزب الحاكم، وتدّعي أنه سوف يحصل على نسبة تأييد ما بين 38٪ و 40٪ في الانتخابات القادمة.


 
 

وبحسب مسح أجرته شركة أكسوي للأبحاث، فإن التحالف الذي يضم حزب العدالة والتنمية الحاكم وحليفه، حزب الحركة القومية اليميني المتطرف، لن يحصل على نسبة تتعدى 33.7 في المائة من اصوات الناخبين على مستوى البلاد في حالة إجراء الانتخابات العامة القادمة.

 

ويُظهر الاستطلاع أيضا، أن أصوات حزب العدالة والتنمية في حال جرت انتخابات مثلا في أغسطس 2021 تبلغ 26.7 بالمائة، بينما يحصل حزب الحركة القومية على 7 بالمائة فقط، أي أقل من عتبة الانتخابات في تركيا.

 

علما أن عتبة الانتخابات في تركيا هو 10 في المائة، مما يعني أنه إذا فشل الحزب في الحصول على 10 في المائة من الأصوات في الانتخابات العامة، فإنه يفقد فرصة التمثيل في البرلمان.

 

وعلى هذا فإن تصويت حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية من المتوقع أن يصل إلى 33.7 في المائة في الانتخابات المقبلة، وأما الأحزاب المكونة من تحالف الأمة المنافس - حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي، والحزب الصالح وحزب السعادة الإسلامي من المتوقع ان يحصلوا مجتمعين على 36.8 في المائة من مجموع الاصوات، مع حصول حزب الشعب الجمهوري على 24.5 في المائة من الأصوات.

 

وفي آخر استطلاعات الرأي أظهرت النتائج أن الكتلة المناهضة لأردوغان تشهد ارتفاعًا في شعبيتها بأكثر من 4 نقاط في شهر واحد وذلك بحسب استطلاع لمؤسسة متروبول.

أخبار تهمك

عاجل.. مستشفى الأهلي تستقبل عضو جديد

منذ حوالي 6 ساعات

حكاية "شهد"| اغتصبها والدها.. ورحلة هروبها كشفت المستور

منذ ساعة و 26 دقيقة

موسيماني يتمسك بنجم الأهلي ويرفض رحيله

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. ميدو يفتح النار على جماهير الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

اجتماع عاجل داخل الزمالك لحسم موقف جنش

منذ حوالي 16 ساعة

خاص.. الشرقية للدخان يطلب ضم مهاجم الأهلي

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

موسيماني يقرر استعادة نجم الأهلي أمام الجونة

منذ أقل من ساعتين

عاجل - ضربة موجعة للأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 19 ساعة

خاص- الأهلي يطلب 10 مليون جنيه للموافقة على رحيل نجم الفريق إلى بيراميدز

منذ ساعتين

ضم مبابي وعودة رونالدو.. أنشيلوتي يطلق تصريحات نارية

منذ 41 دقيقة

الأهلي يستعد لاستقبال الصفقة الذهبية الجديدة

منذ حوالي 3 ساعات

بيراميدز يخطف صفقة من الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة.. مهاجم الملكي وراء غضب راموس من ريال مدريد

منذ ساعة و 10 دقيقة

رئيس برشلونة السابق يُفجر مفاجأة كبرى عن رحيل ميسي

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. رونالدو يحسم مصيره بشكل نهائي مع يوفنتوس

منذ 39 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
05:01 م

عاجل.. رونالدو يحسم مصيره بشكل نهائي مع يوفنتوس

عاجل.. ميدو يفتح النار على جماهير الأهلي

10:30 ص

رئيس برشلونة السابق يُفجر مفاجأة كبرى عن رحيل ميسي

04:31 م

موسيماني يتمسك بنجم الأهلي ويرفض رحيله

02:17 م

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

03:24 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم