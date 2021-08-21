"برفقة طفلة من ذوي الهمم".. مها أحمد تستمتع بحفل محمد رمضان

نشرت الفنانة مها أحمد صورة لها برفقة طفلة من ذوي الهمم،وذلك عبر حسابها الشخصيي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





علقت "مها" على الصورة قائلة:"اجمل واطعم بنوتة شوفتها في حفلة نمبر وان بحبك قوي وقضيت وقت جميل معاكي قوي".



يذكر أن مها أحمد تعرضت فجأة لوعكة صحية حيث دخلت المستشفي أثر مغص كلوي وتضخم في القولون، وتم نقلها إلى المستشفى على الفور.