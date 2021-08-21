محافظ بنى سويف يطمئن على أول حالة يتم حقنها بعلاج الضمور العضلي

أجرى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم السبت، اتصالًا هاتفيًا بوالد الطفل مصطفى محمود للاطمئنان على الحالة الصحية للطفل الذي يتلقى العلاج، بعد خضوعه للفحوصات اللازمة ضمن المبادرة الرئاسية لعلاج الضمور العضلي، والتي يتم تنفيذها بعيادة السلام بمبنى الهلال للمراكز الطبية المتخصصة في بنى سويف.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد يحيى إسماعيل، مدير فرع التأمين الصحي ببني سويف، أن الطفل مصطفى محمود هو أول حالة يتم حقنها من بني سويف، الذي يبلغ عمره 20 شهرًا، وهو من قرية أهوة مركز بني سويف، وأنه تجرى متابعة الحالة بشكل مستمر من خلال التواصل مع مركز العلاج بمستشفى معهد ناصر، والتواصل مع والد الطفل والذي أفاد باستقرار الحالة.



وأشار مدير فرع التأمين الصحي ببني سويف، إلى انعقاد اللجنة المنوطة بأعمال مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مرض ضمور العضلات، وذلك بتواجد كل من الدكتورة مني على، والدكتور محمد عادل، والدكتور أحمد هاشم.



في نفس السياق أشارت الدكتورة هبة محمد حسن مدير العيادات ومدير تأمين الطلاب، إلى أن إجمالي عدد المترددين خلال الـ4 جلسات 186 حالة، منهم 94 حالة تم تشخيصها كمرضى ضمور العضلات، والباقي مرضى ضمور المخ.





ولفتت إلى أنه تم تخصيص الرقم 01220652059 لحجز عيادة ضمور العضلات بعيادة السلام يوميًا من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 2 ظهرا عدا يوم الجمعة تسهيلا على المرضى.





وأكدت إنه يتم استقبال الأطفال من جميع الأعمار، لإجراء الفحوصات الإكلينيكية والجينية والبيولوجيا الجزئية ضمن تشخيص وتقييم الحالة، وبعد استكمال الفحوصات والإجراءات يتم تحويلهم بعد تشخيصهم واكتمال ملفاتهم الطبية، إلى اللجنة العلمية العليا، برئاسة الدكتور محمد حساني مساعد وزيرة الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، وتضم أساتذة من "وزارة الصحة والسكان والجامعات المصرية والخدمات الطبية للقوات المسلحة" لتقييم تلك الحالات، تمهيدًا لتلقي العلاج.



وفيما يتعلق بالأوراق المطلوبة، أوضحت: "داخل ملف يرفق.. صورة شهادة ميلاد الطفل وجميع التحاليل والفحوصات وخصوصًا رسم عصب ورسم عضل".

يأتي علاج الطفل بعدما صدر قرار اللجنة العلمية العليا بتلقي العلاج بمركز العلاج بمستشفى معهد ناصر، ويتم حقن الطفل بالعلاج من قبل استشاريين في تخصصات "مخ وأعصاب، وأطفال، وتغذية، وعلاج طبيعي" وذلك أسبوعيًا على مدار 3 أشهر.وأعرب محافظ بني سويف، خلال اتصاله بوالد الطفل عن تمنياته بالشفاء العاجل للطفل، مؤكدًا أن المبادرة الرئاسية لعلاج مرض الضمور العضلي من أهم المبادرات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن المبادرة العامة 100 مليون صحة، والتي جسدت بشكل عملي اهتمام الدولة المصرية بصحة المواطنين.