انقطاع المياه بعدد من قرى جنوبي الأقصر.. والشركة: "مقاول الصرف السبب"





أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بمحافظة الأقصر، عن انقطاع المياه وضعف وصولها إلى بعض القرى التابعة لمجلس قروي كومير، بمركز اسنا جنوب الأقصر.



وأوضحت الشركة في بيان لها، أن أسباب ضعف المياه، تعود إلى تسبب مقاول أعمال الصرف الصحي الجارية بمنطقة العضايمة، في بحدوث كسر مفاجئ بخط مياه 500مم رئيسي، الأمر الذي أدى إلى انقطاعها في عدد من المناطق، وضعف وصولها في مناطق أخرى.



وأشارت الشركة، إلى أنه تجرى في الوقت الحالي، أعمال الإصلاح العاجلة للكسر، مناشدة المواطنين، بتدبير إحتياجاتهم من المياه أثناء فترة الإصلاح ويرجى التواصل السريع مع غرفة عمليات الخط الساخن ١٢٥، وذلك في حال طلب المساعدة أو توفير سيارات مياه الشرب للمستشفيات أو المصالح العامة أو المناطق المتضررة.