شاهد أهداف مباراة أستون فيلا ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي

فاز أستون فيلا الذي يضم بين صفوفه المصري محمود حسن تريزيجيه، على نيوكاسل يونايتد بهدفين نظيفين ضمن منافسات الجولة الثانية، من الدوري الإنجليزي الممتاز.





ويفتقد أستون فيلا خدمات تريزيجيه بسبب تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي.





وسجل داني إنجز نجم أستون فيلا، هدف الشوط الأول ، في الدقيقة 45، وجاء الهدف الثاني بقدم أنور الغازي في الدقيقة 62.





وصل رصيد أستون فيلا للنقطة 3 في المركز الثامن ويبقى نيوكاسل بدون نقاط في المركز 19.



