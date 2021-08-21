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خالد الجندي يوضح حكم الدفاع عن المجرمين بالمحاكم (فيديو)

السبت 21/أغسطس/2021 - 06:15 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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كشف الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، حكم دفاع المحامين عن المجرمين والجناة.

وقال "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، إنه على كل محامي أن يتق الله في عمله، وإذا ظهر الباطل واعترف عنه صاحبه فلا مجال للدفاع عنه، مشيرًا إلى أن البعض يلتبس عليه الأمر ويرى أن الدفاع عن المتهم حق أصيل له، والمحكمة تنتدب محامي للدفاع عن المتهم حال عدم وجود محامي يدافع عنه.

وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن مسالة توكيل محامي للمتهمين حق إنساني يخضع لمنظومة حقوق الإنسان المتفق عليها عالميًا والتي وقعت عليها مصر وجميع الدول، ولكن هذا يتعلق بقانون الإجراءات وليس قانون التقاضي في الجنايات وليس في الجنح، مشيرًا إلى أن المتهم حال عدم قدرته على إحضار محامي في الجنايات تندب له المحكمة محامي للدفاع عنه، وحال إدانة المتهم وتأكيد فعله للجريمة، وتأكد المحامي من ارتكاب المتهم للتهمة فعليه أن لا يقبل الدفاع عن المتهم، فلن يشفع للمحامي ان المحكمة قد انتدبته للدفاع عن المتهم، ولا يوجد محامي يقبل على شرفه وكرامته أن يطلب البراءة لمتهم ثبتت إدانته.

الكلمات المفتاحية

محاكم خالد الجندي توكيل محامي

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