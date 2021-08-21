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وزير القوى العاملة: أنا من العمال وأشعر بمطالبهم واحتياجاتهم (فيديو)

السبت 21/أغسطس/2021 - 06:15 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الوزير عندما يكون من قلب العمال، وعاش أكثر من 30 عامًا وسطهم يكون شاعرًا باحتياجاتهم، ويستطيع أن يعبر عن طلباتهم.

وأشار "سعفان"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "TeN"، مساء السبت، إلى أن الدولة مصرية حريصة على المواطن المصري، وتضعه في المقام الأول وهو ما يترجمه توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام باحتياجات المواطن، لافتا إلى أنهم يبحثون عن فرص عمل حقيقية للفئات الأكثر احتياجا.

وأكد وزير القوى العاملة، على حرص الوزارة لتقديم جرعة تدريبية كافية للشباب قبل بداية العمل وهو ما يمكنهم في النجاح عند بداية العمل.

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