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الأرثوذكسية تختتم صوم للسيدة العذراء مريم

السبت 21/أغسطس/2021 - 06:19 م
بوابة الفجر
ماريان عيد
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تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، غدًا الأحد، بختام صوم العذراء وعيد صعود جسدها، وذلك بعد صوم دام لمدة 15 يومًا.

وتنظم الكنائس الأرثوذكسية، فجر الأحد، تسبحة السيدة العذراء مريم، والتي تختتم بصلاة القداس الإلهي، إذ يترأس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صلوات التسبحة وقداسات عيد العذراء مريم.

وأطلقت الكنائس الأرثوذكسية الحجز المُسبق لقداسات عيد العذراء مريم، وشددت على ضرورة مراعاة التباعد الاجتماعي خلال حضور القداسات، بالإضافة إلى ضرورة ارتداء الكمامات منعًا للإصابة بفيروس كورونا المُستجد.

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