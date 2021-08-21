خالد الجندي للمحامين: "اتقوا الله" (فيديو)

كشف الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن حكم الدفاع عن المجرمين أو المدانين ممن تثبت إدانتهم.



وقال "الجندي" خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت: "هل يجوز الدفاع عن مجرم أو عاصي، وأوجه نداء لكل محامي أن يتقي الله في عمله لأنهم أهل تقوى وكل المهن لها احترامها وتقديرها".



وأضاف: "إذا كان المحامي يعلم الحق والباطل، واعترف به المتهم فهنا لا مجال للدفاع عنه، إذا المحامي يقبل الدفاع عنه في هذه الحالة، وقتها طلع عدد من المحامين بأن المتهم إذا كان لا يملك محامي تندب له المحكمة محامي".



وتابع "توفير المحامي من المحكمة في القضايا الجنائية حق إنساني يخضع لمنظومة حقوق الإنسان المتفق عليها عالميًا هذا الحق الإنساني معلوم، ولكن إذا فحص المحامي وتأكد من المتهم أنه قتل أو ارتكب جريمة الاغتصاب ولم ينكر المتهم ذلك وقتها لا يجوز أن يطلب له البراءة ويجب أن يتدخل ضميره وشرفه وكرامته".

