Advertisements

خالد الجندي للمحامين: "اتقوا الله" (فيديو)

السبت 21/أغسطس/2021 - 06:21 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
كشف الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن حكم الدفاع عن المجرمين أو المدانين ممن تثبت إدانتهم.

وقال "الجندي" خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت: "هل يجوز الدفاع عن مجرم أو عاصي، وأوجه نداء لكل محامي أن يتقي الله في عمله لأنهم أهل تقوى وكل المهن لها احترامها وتقديرها".

وأضاف: "إذا كان المحامي يعلم الحق والباطل، واعترف به المتهم فهنا لا مجال للدفاع عنه، إذا المحامي يقبل الدفاع عنه في هذه الحالة، وقتها طلع عدد من المحامين بأن المتهم إذا كان لا يملك محامي تندب له المحكمة محامي".

وتابع "توفير المحامي من المحكمة في القضايا الجنائية حق إنساني يخضع لمنظومة حقوق الإنسان المتفق عليها عالميًا هذا الحق الإنساني معلوم، ولكن إذا فحص المحامي وتأكد من المتهم أنه قتل أو ارتكب جريمة الاغتصاب ولم ينكر المتهم ذلك وقتها لا يجوز أن يطلب له البراءة ويجب أن يتدخل ضميره وشرفه وكرامته".

الكلمات المفتاحية

لعلهم يفقهون خالد الجندي المحامين

أخبار تهمك

ضم مبابي وعودة رونالدو.. أنشيلوتي يطلق تصريحات نارية

منذ ساعتين و 12 دقيقة

موسيماني يتمسك بنجم الأهلي ويرفض رحيله

منذ حوالي 5 ساعات

رئيس برشلونة السابق يُفجر مفاجأة كبرى عن رحيل ميسي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

فرمان ناري.. نجم الأهلي يحدد وجهته المقبلة

منذ 13 دقيقة

عاجل.. ميدو يفتح النار على جماهير الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مستشفى الأهلي تستقبل عضو جديد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. رونالدو يحسم مصيره بشكل نهائي مع يوفنتوس

منذ ساعتين و 10 دقيقة

مفاجأة.. مهاجم الملكي وراء غضب راموس من ريال مدريد

منذ ساعتين و 41 دقيقة

بيراميدز يخطف صفقة من الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. نجم بيراميدز ومنتخب مصر يوافق على الانتقال إلى الزمالك

منذ 40 دقيقة

عاجل - ضربة موجعة للأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يستعد لاستقبال الصفقة الذهبية الجديدة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مسلم لـ "الفجر الفني": "خطر" أقوى أغاني الصيف حتى الآن.. وتوقعنا نجاحها قبل طرحها (خاص)

منذ حوالي 11 ساعة

خاص.. الشرقية للدخان يطلب ضم مهاجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بعد أزمته الأخيرة مع الأبيض.. نجم الزمالك يقترب من هذا الفريق

منذ ساعة و 12 دقيقة

موضوعات متعلقة

المستشار جميل سعيد لـ"الفجر": القضاء المصرى غير "مُسيّس".. ولا يتأثر بالرأى العام

أحمد فتحى سرور فى حوار لـ"الفجر": أداء "النواب" مناسب للمرحلة

خالد الجندي: لا يوجد منطقة وسط بين الحق والباطل

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

نقيب المحامين يوجه عدة نصائح للأعضاء الجدد

خالد الجندي يوضح حكم الدفاع عن المجرمين بالمحاكم (فيديو)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
10:30 ص

عاجل.. ميدو يفتح النار على جماهير الأهلي

بعد أزمته الأخيرة مع الأبيض.. نجم الزمالك يقترب من هذا الفريق

05:59 م

عاجل.. رونالدو يحسم مصيره بشكل نهائي مع يوفنتوس

05:01 م

عاجل.. نجم بيراميدز ومنتخب مصر يوافق على الانتقال إلى الزمالك

06:31 م

موسيماني يتمسك بنجم الأهلي ويرفض رحيله

02:17 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

Advertisements