في ذراعه سرنجة مخدرات.. تفاصيل العثور على جثة شاب داخل عشة بكفر الشيخ

يكثف رجال مباحث مركز كفر الشيخ جهودهم، لكشف غموض العثور على جثة شاب، اليوم السبت، ملقاه بإحدى العشش المهجورة بجوار محطة تموين سيارات على طريق مسير بكفر الشيخ، وبجواره عدة سرنجات، وأخرى في ذراعه.



وتلقى اللواء أشرف صلاح، مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ، إخطارًا من اللواء خالد المحمدي، مدير المباحث الجنائية، بعثور أهالي قرية أبوطبل التابعة لمركز كفر الشيخ بمحافظة كفر الشيخ، على جثة لشاب مجهول الهوية، ملقاة داخل عشة مهجورة بجوار محطة بنزين على طريق مسير كفر الشيخ.



انتقل إلى مكان الحادث العقيد ياسر عبدالرحيم رئيس المباحث الجنائية، والمقدم رامي شرف الدين مفتش مباحث المديرية، والرائد محمد عبدالعزيز رئيس مباحث مركز كفر الشيخ ومعاونيه، وتبين أن الجثه المعثور عليها، خاصة بالشباب "ح.ح.ز" 24 سنة، ومقيم بحي القنطرة البيضاء بمدينة كفر الشيخ.



تم العثور بجوار الجثة على سرنجات حقن خاصة بتعاطي المخدرات، ملقاه على الأرض وسرنجة أخرى مثبتة فى ذراعه، وتبين أنه يقيم مع أسرته بحي القنطرة البيضاء بندر كفر الشيخ.



تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، وأمرت نيابة بندر كفر الشيخ بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وتكليف رجال المباحث بكشف غموض ملابسات الواقعة وأسباب حدوثها.

