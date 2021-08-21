عاجل.. نجم بيراميدز ومنتخب مصر يوافق على الانتقال إلى الزمالك

كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك أخر تطورات ملف مفاوضات عبدالله السعيد قائد بيراميدز لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" أن صانع الألعاب يوسف أوباما قريب من الرحيل إلى صفوف الحزم السعودي والذي دخل بقوة في مفاوضات مع مسئولى القلعة البيضاء من أجل ضم قائد الزمالك سواء عن طريق البيع النهائي أو على سبيل الإعارة.





وأشار المصدر إلى أن الحزم السعودي يتبقى له مقعد وحيد للمحترفين ويرغب في ضم صاحب 26 عام وهو ما رحب به مسئولى القلعة البيضاء خلال الأيام الماضية.





وتابع العرض المالي الذي قدم للقلعة البيضاء لا يمكن رفضه في الوقت الحالي في ظل الأزمة المالية التي يمر بها النادي.





وعن عبد الله السعيد قال:" هو المرشح الأول بعد رحيل أوباما عن الملكي، وتم التواصل مع اللاعب ووكيله خلال الفترة الماضية عن طريق حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة للنادي، وقد أبدى اللاعب أهتمام كبير بالانضمام إلى الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية".





وأشار إلى أن اللاعب تحدث مع لبيب أكثر من مره وجمعتهم أكثر من مكالمة هاتفية في ظل سعي اللاعب للرحيل عن بيراميدز و الانضمام إلى صفوف الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك.





وأكد المصدر أن عبد الله السعيد هو الذي يقود المفاوضات مع مسئولى بيراميدز من أجل الموافقة على رحيله خلال الفترة المقبلة.





وأختتم المصدر حديثه مؤكدا أن الزمالك لم يبدأ المفاوضات حتى الآن مع مسئولى بيراميدز، وينتظر حسم الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول لمصير يوسف أوباما نجم القلعة البيضاء، بعد ذلك سيتم التوجه نحو عبدالله السعيد، وهو ومن المقرر أن تبدأ كل هذه المفاوضات مع نهاية الموسم الجاري.



