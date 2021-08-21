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نورويتش يمنح مان سيتي رقما غير مسبوق في البريميرليج
السبت 21/أغسطس/2021 - 06:29 م
الفجر الرياضي
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حقق مانشستر سيتي رقما مميزا أمام نورويتش سيتي، على ملعب الاتحاد، ضمن الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وافتتح السيتي التسجيل في الدقيقة السابعة، بعدما أرسل رودريجو كرة بينية داخل منطقة الجزاء، استقبلها جيسوس وسدد كرة مباشرة، حاول المدافع جرانت هانلي إبعادها، إلا أنها اصطدمت بالحارس تيم كرول وسكنت الشباك.
وبحسب "أوبتا"، هذه هي المرة الأولى في المواسم الـ25 التي شارك بها مانشستر سيتي في البريميرليج، التي يسجل خلالها الفريق هدفه الأول في الموسم من خلال هدف عكسي.
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