"السيسي" يوجه بتطوير واستغلال القرية البحثية في توشكى

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، مع السيد القصير، وزير الزراعة ومدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وعدد من المسئولين.



وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم مؤسسة الرئاسة، حسبما ورد خلال خبر عاجل على فضائية "إكسترا نيوز" منذ قليل بأن الاجتماع تناول متابعة التوسعات المستقبلية لاستصلاح الأراضي الصحراوية على مستوى الجمهورية، خاصةً في منطقة جنوب الوادي بتوشكى وشرق العوينات.



ووجه الرئيس السيسي خلال الاجتماع بتطوير واستغلال القرية البحثية المقامة في توشكى واستكمال بنيتها الأساسية لتصبح مركزًا بحثيًا وتدريبيًا عالي المستوى يوفر الكوادر المؤهلة للتعامل مع آليات الميكنة الزراعية المتطورة وأساليب الري الحديث وانتقاء أفضل أنواع الزراعات والمحاصيل، وذلك لتعزيز عناصر نجاح المشروع.

