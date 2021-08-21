تفاصيل القبض على المتهم بذبح سائق "توك توك" في الدقهلية

نجح ضباط مباحث الدقهلية في ضبط المتهم بقتل سائق توكتوك بمدينة السنبلاوين وذبحه من رقبته بغرض سرقة المركبة التي يستقلها.



وكان اللواء السيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة سيف إ. س. س. 17 سنة - سائق توكتوك، مقيم بمنطقة الحوال بالسنبلاوين، مقتولًا وملقى على طريق برقين طرانيس العرب.



وانتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وبفحص الجثة تبين وجود ذبح في الرقبة، واختفاء مركبة التوكتوك الخاصة به.



وتمكن ضباط مباحث مديرية أمن الدقهلية من ضبط مرتكب الواقعة، ويدعى محمد ا. ا. 27 سنة - سائق توكتوك، مقيم بمدينة أبو كبير التابعة لمحافظة الشرقية.



وبمواجهة المتهم، أكد أنه استدرج المجني عليه من موقف مدينة السنبلاوين، بحجة توصيله، وفي الطريق قام بذبحه بغرض سرقة المركبة التي يعمل عليها، وتم تحرير المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة.