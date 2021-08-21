Advertisements

تفاصيل القبض على المتهم بذبح سائق "توك توك" في الدقهلية

السبت 21/أغسطس/2021 - 06:41 م
بوابة الفجر
محمد كشك
Advertisements
نجح ضباط مباحث الدقهلية في ضبط المتهم بقتل سائق توكتوك بمدينة السنبلاوين وذبحه من رقبته بغرض سرقة المركبة التي يستقلها.

وكان اللواء السيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة سيف إ. س. س. 17 سنة - سائق توكتوك، مقيم بمنطقة الحوال بالسنبلاوين، مقتولًا وملقى على طريق برقين طرانيس العرب.

وانتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وبفحص الجثة تبين وجود ذبح في الرقبة، واختفاء مركبة التوكتوك الخاصة به.

وتمكن ضباط مباحث مديرية أمن الدقهلية من ضبط مرتكب الواقعة، ويدعى محمد ا. ا. 27 سنة - سائق توكتوك، مقيم بمدينة أبو كبير التابعة لمحافظة الشرقية.

وبمواجهة المتهم، أكد أنه استدرج المجني عليه من موقف مدينة السنبلاوين، بحجة توصيله، وفي الطريق قام بذبحه بغرض سرقة المركبة التي يعمل عليها، وتم تحرير المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة.

الكلمات المفتاحية

شهيد لقمة العيش توك توك اللواء سيد سلطان الدقهلية

أخبار تهمك

عاجل.. رونالدو يحسم مصيره بشكل نهائي مع يوفنتوس

منذ ساعتين و 14 دقيقة

خاص.. الشرقية للدخان يطلب ضم مهاجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ميدو يفتح النار على جماهير الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة.. مهاجم الملكي وراء غضب راموس من ريال مدريد

منذ ساعتين و 45 دقيقة

مسلم لـ "الفجر الفني": "خطر" أقوى أغاني الصيف حتى الآن.. وتوقعنا نجاحها قبل طرحها (خاص)

منذ حوالي 11 ساعة

ضم مبابي وعودة رونالدو.. أنشيلوتي يطلق تصريحات نارية

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. نجم بيراميدز ومنتخب مصر يوافق على الانتقال إلى الزمالك

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يستعد لاستقبال الصفقة الذهبية الجديدة

منذ حوالي 5 ساعات

بعد أزمته الأخيرة مع الأبيض.. نجم الزمالك يقترب من هذا الفريق

منذ ساعة و 16 دقيقة

موسيماني يتمسك بنجم الأهلي ويرفض رحيله

منذ حوالي 5 ساعات

رئيس برشلونة السابق يُفجر مفاجأة كبرى عن رحيل ميسي

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل - ضربة موجعة للأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 20 ساعة

بيراميدز يخطف صفقة من الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

فرمان ناري.. نجم الأهلي يحدد وجهته المقبلة

منذ 17 دقيقة

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مستشفى الأهلي تستقبل عضو جديد

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

مصدر: المتهم بذبح سائق التوك توك السلام اعترف بقتله لغرض السرقة

النيابة تأمر بحبس المتهم بذبح سائق "توك توك" بالسلام 4 أيام

سقوط تشكيل عصابى تخصص في سرقة المواد البترولية بالقليوبية

سقوط عاطلين بكيلو و670 جرام حشيش بالسلام

تفاصيل مقتل شاب في مشاجرة بالدقهلية

كشف غموض مقتل طفلة وحرقها والعثور عليها في شيكارة بالدقهلية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
10:30 ص

عاجل.. ميدو يفتح النار على جماهير الأهلي

بعد أزمته الأخيرة مع الأبيض.. نجم الزمالك يقترب من هذا الفريق

05:59 م

عاجل.. رونالدو يحسم مصيره بشكل نهائي مع يوفنتوس

05:01 م

عاجل.. نجم بيراميدز ومنتخب مصر يوافق على الانتقال إلى الزمالك

06:31 م

فرمان ناري.. نجم الأهلي يحدد وجهته المقبلة

06:58 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

Advertisements