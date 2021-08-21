أليجري يحسم مصير رونالدو مع يوفنتوس

أكد مدرب يوفنتوس، ماسيميليانو أليغري، أن المهاجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو أبلغه بأنه سيستمر في صفوف النادي هذا الموسم، وهي خطوة يعتقد المدرب أنها ستضمن للنادي الحصول على عدد كبير من الأهداف.

تحدثت تقارير عن إمكانية انتقال رونالدو (36 عاماً) خلال الصيف الحالي، وتحدث البعض عن عودته إلى ناديه السابق ريال مدريد، بينما قال آخرون إنه سينضم إلى مانشستر سيتي.

وعن رونالدو، قال أليغري في مؤتمر صحافي قبل مباراة فريقه الأولى في الموسم الجديد للدوري الإيطالي في ملعب أودينيزي، غداً الأحد: "دائماً كان يتدرب جيداً، وقرأت أنا عن هذه الأقاويل في الصحف، لم يسبق له أن أبلغنا أنه يرغب في الرحيل".

وأضاف: "رونالدو أبلغني أنه مستمر في يوفنتوس، وهو يمثل إضافة طيبة بالنسبة لنا، لأن وجوده يضمن لنا عدداً كبيراً من الأهداف".

وعاد أليغري لتدريب يوفنتوس للمرة الثانية، عندما تولى المهمة خلفاً لسلفه أندريا بيرلو، الذي احتل الفريق تحت قيادته المركز الرابع في نهاية الموسم الماضي.