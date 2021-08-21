Advertisements

"السلع التموينية" تعقد مناقصة لشراء 200 ألف طن سكر خام

السبت 21/أغسطس/2021 - 06:09 م
بوابة الفجر
أحمد فشير
Advertisements
أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، اليوم السبت، عن طرح مناقصة لشراء 200 ألف طن من سكر القصب الخام من (أي منشأ) Any Origin  وذلك لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية.

وتطلب الهيئة السكر على أربع فترات تسليم :
50 ألف طن من أول أكتوبر إلى 20 أكتوبر 2021
50 ألف طن من 25 أكتوبر إلى 10 نوفمبر 2021
50 ألف طن  من 20 نوفمبر إلى 5 ديسمبر 2021
50 ألف طن من 15 ديسمبر إلى 30 ديسمبر 2021

وأفاد بيان صادر عن الهيئة، أنه سيتم فتح الإعتماد المستندي بالإطلاع من خلال المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة، وسيكون تقديم العروض في موعد أقصاه 28 أغسطس 2021.

الكلمات المفتاحية

مناقصة تجارة السكر السكر التموين اخبار مصر

أخبار تهمك

بعد أزمته الأخيرة مع الأبيض.. نجم الزمالك يقترب من هذا الفريق

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. ميدو يفتح النار على جماهير الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يتمسك بنجم الأهلي ويرفض رحيله

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. رونالدو يحسم مصيره بشكل نهائي مع يوفنتوس

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل - ضربة موجعة للأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 20 ساعة

فرمان ناري.. نجم الأهلي يحدد وجهته المقبلة

منذ ربع ساعة

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. الشرقية للدخان يطلب ضم مهاجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نجم بيراميدز ومنتخب مصر يوافق على الانتقال إلى الزمالك

منذ 42 دقيقة

عاجل.. مستشفى الأهلي تستقبل عضو جديد

منذ حوالي 7 ساعات

بيراميدز يخطف صفقة من الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يستعد لاستقبال الصفقة الذهبية الجديدة

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. مهاجم الملكي وراء غضب راموس من ريال مدريد

منذ ساعتين و 43 دقيقة

رئيس برشلونة السابق يُفجر مفاجأة كبرى عن رحيل ميسي

منذ ساعتين و 42 دقيقة

ضم مبابي وعودة رونالدو.. أنشيلوتي يطلق تصريحات نارية

منذ ساعتين و 14 دقيقة

مسلم لـ "الفجر الفني": "خطر" أقوى أغاني الصيف حتى الآن.. وتوقعنا نجاحها قبل طرحها (خاص)

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

"السلع التموينية" تشتري 235 ألف طن من القمح الروسي

"السلع التموينية" تطرح المناقصة السادسة لاستيراد 55 ألف طن من الزيوت

الحكومة تشتري 114 ألف طن من الأرز الصيني

وزارة التموين تدرس تخفيض حصة السكر على البطاقات

"السلع التموينية" تطرح مناقصة لشراء 40 ألف طن من زيت الطعام

السلع التموينية تطرح مناقصة محلية لشراء زيت الصويا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
10:30 ص

عاجل.. ميدو يفتح النار على جماهير الأهلي

بعد أزمته الأخيرة مع الأبيض.. نجم الزمالك يقترب من هذا الفريق

05:59 م

عاجل.. رونالدو يحسم مصيره بشكل نهائي مع يوفنتوس

05:01 م

عاجل.. نجم بيراميدز ومنتخب مصر يوافق على الانتقال إلى الزمالك

06:31 م

موسيماني يتمسك بنجم الأهلي ويرفض رحيله

02:17 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

Advertisements