"السلع التموينية" تعقد مناقصة لشراء 200 ألف طن سكر خام

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، اليوم السبت، عن طرح مناقصة لشراء 200 ألف طن من سكر القصب الخام من (أي منشأ) Any Origin وذلك لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية.





وتطلب الهيئة السكر على أربع فترات تسليم :

50 ألف طن من أول أكتوبر إلى 20 أكتوبر 2021

50 ألف طن من 25 أكتوبر إلى 10 نوفمبر 2021

50 ألف طن من 20 نوفمبر إلى 5 ديسمبر 2021

50 ألف طن من 15 ديسمبر إلى 30 ديسمبر 2021



