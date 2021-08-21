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فرمان ناري.. نجم الأهلي يحدد وجهته المقبلة

السبت 21/أغسطس/2021 - 06:58 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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حسم أحد نجوم النادي الأهلي، مستقبله مع الشياطين الحمر في الفترة المقبلة، خاصة بعد ارتباطه بمغادرة الفريق.

 

ورفض الكونغولى والتر بواليا، مهاجم الأهلى، فكرة العودة مرة أخرى إلى صفوف الجونة على سبيل الإعارة فى الموسم المقبل، مفضلا خوض تجربة جديدة خارج الدورى المصرى.

 

ويبحث المهاجم الكونغولى عن عروض فى الدوريين التركى أو البلجيكى من خلال وكيله عل أمل خوض تجربة جديدة.

 

ويرغب اللاعب فى التواجد فى أوروبا للانضمام إلى قائمة منتخب الكونغو الديمقراطية فى الفترة المقبلة، والمشاركة فى كأس الأمم الإفريقية.

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