خبر سار من المالية للمصريين عن مبادرة "إحلال السيارات" (فيديو)

كشف أحمد عبد الرازق، المتحدث باسم صندوق إحلال السيارات المتقدمة بوزارة المالية، تفاصيل تنفيذ مبادرة إحلال السيارات، قائلًا: "الوزارة تعمل بصفة مستمرة على تنقية الطلبات التي ترد على الموقع الإلكتروني للمبادرة، وذلك بحذف الطلبات التي تتضمن بيانات غير صحيحة من واقع مطابقتها بقاعدة بيانات الإدارة العامة للمرور، والطلبات التي لا تنطبق عليها شروط المبادرة، والطلبات غير المكتملة، ولم يتم فيها تحديد اختيارات العميل من حيث نوع السيارة أو البنك المختص بالتمويل، وتوضيح ذلك للعميل من خلال رسائل نصية على هاتفه المحمول".



وأضاف "عبد الرازق"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسن عثمان، ببرنامج "وطن رقمي"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن المبادرة تستهدف تحفيز المواطنين من أصحاب السيارات القديمة التي مر على صنعها أكثر من عشرين عامًا للحصول على سيارات جديدة متطورة تعمل بالوقود المزدوج "الغاز الطبيعي والبنزين"، لتحل محل سياراتهم المتقادمة، من خلال تقديم حزمة من الحوافز أهمها الحافز الأخضر، الذي يبلغ 10% من قيمة السيارة الجديدة الملاكي بحد أقصى 22 ألف جنيه كمقدم ثمن السيارة الجديدة تسدده الخزانة العامة للدولة نيابة عن المواطن.



وأوضح المتحدث باسم صندوق إحلال السيارات المتقدمة بوزارة المالية، أن هناك أكثر من 20% من ثمن سيارة "التاكسي" الجديدة، بحد أقصى 45 ألف جنيه، و25% لـ"الميكروباص الأخضر" بحد أقصى 65 ألف جنيه، إضافة إلى التسهيلات الائتمانية غير المسبوقة بسعر عائد ثابت للبنك 3% طوال فترة التقسيط.



