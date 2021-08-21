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فاركو يعلن ضم مهاجم العين السعودي لمدة 3 مواسم

السبت 21/أغسطس/2021 - 06:55 م
محمد فؤاد
محمد فؤاد
الفجر الرياضي
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أعلن نادى فاركو التعاقد مع محمد فؤاد لاعب العين السعودى لمدة ثلاثة مواسم مقبلة في صفقة انتقال حر، ويجبد فؤاد اللعب في مركزى الجناح الأيمن والايسر، وكان اللاعب قد خاض عدة تجارب احترافية في السعودية قبل أن يعود للدوري المصري عبر بوابة فاركو  استعدادًا لانطلاق الموسم الكروى الجديد.

 ويعد محمد فؤاد عبد الحميد ثانى صفقات فاركو بعد التعاقد مع المهاجم الجزائري رزقي حمرون لاعب نادي شبيبة القبائل الجزائري، بعد أن جاء الثنائى على قائمة المطلوبين من قبل الجهاز الفنى للفريق بقيادة مجدى عبدالعاطي لتدعيم صفوف الفريق.

وبدأ محمد فؤاد رحلته مع الساحرة المستديرة داخل نادى بلدية المحلة في الدرجة الثانية ثم احترف في عمان ثم توجه للسعودية ولعب لأندية الباطن والنهضة وضمك والعين الذى صعد معه لدوري المحترفين السعودى قبل أن ينتقل لنادي فاركو رسميا.

ويضم الجهاز الفنى لنادى فاركو بقيادة مجدى عبدالعاطى كلا من : عاطف حنفى مديرًا للكرة، محمد ثابت صاروخ مدربًا عامًا، عمرو فيهم مدربًا عامًا، أحمد خطاب مدرب مساعد، أحمد حيدر مخططًا للأحمال، عصام محمود مدربًا لحراس المرمى، مجدى وهبى طبيب الفريق، محمد حمدى أخصائى إصابات ملاعب، عادل الفلكى مديرًا إداريًا، محمد تيتو إداري، محمد الجزار مدلك ومحمد محروس مدلك.

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محمد فؤاد فاركو

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