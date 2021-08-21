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الموافقة على إنشاء كلية الفنون والتصميم بجامعة الفيوم

السبت 21/أغسطس/2021 - 06:59 م
بوابة الفجر
الفيوم : ريهام على
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أعلن الدكتور محمد سعيد أبو الغار، القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، ونائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة اليوم السبت الموافق ٢٠٢١٨٢١ قد وافق على إنشاء كلية الفنون والتصميم بجامعة الفيوم.

ويتقدم الدكتور محمد سعيد أبو الغار، بكل الشكر والتقدير والاحترام إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، راعي العلم والعلماء، وكذلك الشكر والتقدير إلى مجلس الوزراء المصري برئاسة الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأيضا كل الشكر والتقدير إلى المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على دعمه المستمر لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي بالجامعات المصرية.

كما يتقدم رئيس الجامعة بخالص التهنئة إلى أسرة جامعة الفيوم كافة وإلى أهالي محافظة الفيوم الكرام، متمنيًا مزيدًا من التقدم والنجاح الذي يسهم في خدمة المجتمع على المستويين المحلي والدولي.

الكلمات المفتاحية

كلية الفنون والتصميم جامعة الفيوم الاعلى للجامعات

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