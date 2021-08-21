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ريال مدريد يضع خطة للتعاقد مع مبابي

السبت 21/أغسطس/2021 - 07:01 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد الإسباني مصمم على التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي الذي ينتهي عقده في صيف عام 2022.

وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأن ريال مدريد يمتلك خطة واضحة للتعاقد مع مبابي والتي تكمن في الحفاظ على قنوات التفاوض مع باريس سان جيرمان.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه من ضمن خطة الملكي هو عدم التدخل في شئون باريس سان جيرمان بالإضافة إلى عدم الإدلاء بتصريحات تزعج أمير قطر أو ناصر الخليفي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد سيقدم عرضه الضخم يوم 30 أغسطس أي قبل يوم واحد فقط من غلق سوق الانتقالات الصيفية في وقت سيستمر مبابي برفض تجديد عقده.

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مبابى ريال مدريد باريس سان جيرمان

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