عاجل.. تحذير هام من "البريد المصري" لعملاءه

حذر البريد المصري، عملاءه، من الإدلاء بأي بيانات شخصية أو كلمة المرورو لبطاقات أو حسابات العملاء، موضحًا: " البريد من خلال أى وسائل اتصال مباشرة أو غير مباشرة لم و لن يقوم بطلب أى بيانات شخصية أو كلمة مرور لبطاقات أو حسابات العملاء، فيرجى توخى الحذر و الحيطة فيما يخص البيانات الشخصية او بيانات".

وأفاد بيان، أنه لوحظ فى الآونة الاخيرة بعض الصفحات المزورة التى تطلب البيانات الشخصية لحاملى بطاقات البريد المصرى بدعوى تسهيل الاجراءت أو المساعدة فى الحسابات وهى كلها حسابات مزورة الغرض منها الاستغلال والتعدى على الحسابات.





وشدد على أن وسيلة التواصل الوحيدة مع البريد المصرى فقط من خلال رقم خدمة العملاء 16789.