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عمرو وهبة يكشف كواليس فيلم "ماكو"
السبت 21/أغسطس/2021 - 08:00 م
فرح هنداوي
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كشف الفنان عمرو وهبة كواليس شخصيته في فيلم "ماكو"عبر حسابه الرسمي بموقع انستجرام.
ونشر وهبة صور له من الكواليس، وعلق قائلا: "فضلت سنه ونص اروح جيم واشيل في حديد عشان كان عندي مشهد في فيلم ماكو عالبحر من غير تي شيرت وفي الآخر يوم التصوير الدنيا مطرت والمخرج قالی هایله یاعمرو الفورمه بصراحه برافو عليك بس روح البس بقی عشان متبردش".
وتدور أحداث فيلم "ماكو" حول 8 أشخاص يمتلكون شركة لإنتاج الأفلام التسجيلية، يقررون السفر لعمل فيلم تسجيلي عن العبارة "سالم أكسبرس" التي غرقت في مياه البحر الأحمر، ويمرون بالكثير من التحديات للوصول لها، وتتوالى الأحداث ويتعرضون للكثير من المفاجآت والكوارث.
ويشارك في بطولة فيلم "ماكو" عدد كبير من الفنانين منهم ناهد السباعي، بسمة، نيكولا معوض، عمرو وهبة، سارة الشامي، منذر رياحنة، محمد مهران، عمرو علاء، والنجم التركي مراد يلدريم، وهو من إخراج هشام الرشيدي.
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