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عمرو وهبة يكشف كواليس فيلم "ماكو"

السبت 21/أغسطس/2021 - 08:00 م
بوابة الفجر
فرح هنداوي
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كشف الفنان عمرو وهبة كواليس شخصيته في فيلم "ماكو"عبر حسابه الرسمي بموقع انستجرام.

ونشر وهبة صور له من الكواليس، وعلق قائلا: "فضلت سنه ونص اروح جيم واشيل في حديد  عشان كان عندي مشهد في فيلم ماكو عالبحر من غير تي شيرت وفي الآخر يوم التصوير الدنيا مطرت والمخرج قالی هایله یاعمرو الفورمه بصراحه برافو عليك بس روح البس بقی عشان متبردش".

وتدور أحداث فيلم "ماكو" حول 8 أشخاص يمتلكون شركة لإنتاج الأفلام التسجيلية، يقررون السفر لعمل فيلم تسجيلي عن العبارة "سالم أكسبرس" التي غرقت في مياه البحر الأحمر، ويمرون بالكثير من التحديات للوصول لها، وتتوالى الأحداث ويتعرضون للكثير من المفاجآت والكوارث.


ويشارك في بطولة فيلم "ماكو" عدد كبير من الفنانين منهم ناهد السباعي، بسمة، نيكولا معوض، عمرو وهبة، سارة الشامي، منذر رياحنة، محمد مهران، عمرو علاء، والنجم التركي مراد يلدريم، وهو من إخراج هشام الرشيدي.

 

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