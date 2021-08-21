مهاجم سمنود يدعم صفوف الحمام بالمظاليم





نجح نادي الحمام المطروحي برئاسة عدلي رسلان في التعاقد مع أحمد خيره مهاجم سمنود لتدعيم خط هجوم الفريق المطروحي إستعدادا للموسم الجديد.



جاء التوقيع في حضور إبراهيم رسلان مدير التعاقدات، ونور رسلان نائب رئيس النادي، وحسن علي وكيل اللاعب.



يذكر أن الفريق المطروحي قد تعاقد مع مؤمن فكري لاعب المنصورة، وعمر نبيل" حته" لاعب عثماثون طنطا ، وإبراهيم فرنسا لاعب بيلا، وإبراهيم الحديدي لاعب صيد المحلة، ومحمد معوض لاعب سيدي سالم، ومحمد جدو لاعب المنيا، وأحمد سالم لاعب مالية كفر الزيات، وعبد الرحيم عموري لاعب مركز شباب كوم حماده، ومصطفي شامخ مدافع المنصورة