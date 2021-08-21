بالصور.. مي علام تخطف الأجواء بجلسة تصوير مع هنادي مهنا

أقامت مصممة الأزياء مي علام جلسة تصوير مميزة مع الفنانة هنادي مهنا تماشيا مع موضة صيف ٢٠٢١ حيث أكدت مي علام أنها اختارت اللون" لافندرا" وتصميم يناسب استايلها وذوقها في اللبس والذي تحبه هنادي مهنا خاصة أن هذا التصميم هو أحد صيحات الموضة التي تفضله الكثير من النجمات والمكون من أقمشة الشيفون والستان دون أي تدخل من أنواع الأقمشة الأخري واتخذت هذا اللون البسيط والمميز للتصميم دون تطريز.

وتضيف مي علام: "حرصت علي وضع النجمة هنادي مهنا في قالب مميز ومختلف تماما حيث احتوي الجزء العلوي من التصميم علي الكورساج مع الدربهات المصممة له تحديدا لتبرز جمالها وملامح وجها بالإضافة الي ذلك وضعت اكسسوارت الاسترس والألماظ عند الكتف والقصات عبارة عن أمبير".

وتستكمل مي علام: "وضعت كسرات في منطقة الوسط بحزام رفيع علي منطقة الخصر لتبرز جمالها والجزء السفلي علي كسرات لتمنحه الشكل المنقوش لإطلالة ناعمة وجذابة في غاية من الجمال والرقي".

كما أن لون الفستان "لافندرا" يناسب ملامحها وهو لون مميز مفعم بالنشاط والحيوية لذلك ركزت في كل تفاصيل التصميم لإبراز جمالها وأناقتها المميزة في الفستان وتعتبر هذه الإطلالة الساحرة هي الفريدة من نوعها التي تسيطر علي موضة صيف ٢٠٢١ .