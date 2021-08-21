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عاجل.. الموت يفجع محمد رمضان

السبت 21/أغسطس/2021 - 08:01 م
بوابة الفجر
رنا حسين
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توفيت منذ قليل حماة الفنان محمد رمضان حيث قرر قطع إجازته فى الساحل لحضور الجنازة والوقوف بجانب زوجته.

وذكر تصريحات صحفي من أن محمد رمضان قرر إلغاء جميع حفلاته وعاد إلى القاهرة وذلك بعد يوم من إحياء حفلته الغنائية في جولف بورتو مارينا بالساحل الشمالي.

يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان مشاركته في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "موسى" مع عدد من الفنانين منهم سمية الخشاب وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الدرامية لهذا العام.

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