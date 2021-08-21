بنى سويف يبدأ فترة الإعداد استعدادا للموسم الجديد









بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادى بنى سويف الرياضى أولى استعداداته للموسم الكروى الجديد بملعب استاد بنى سويف الرياضى .





وقبيل المران حرص محمد يوسف المدير الفنى لبنى سويف على عقد جلسة سريعة مع جهازه المعاون ولاعبي الفريق .



وشهدت تدريب الفريق حضور جابر سليم نائب رئيس مجلس إدارة نادى بنى سويف والدكتورة ايمان ابو عوف وأحمد سيف النصر أعضاء مجلس الإدارة وسيد الأمين نقيب الرياضيين ببنى سويف واللاعبين القدامى .



كما شهد المران حضور الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة اليد لمؤازرة الفريق بجانب بعض أعضاء الجمعية العمومية لنادى بنى سويف وجماهير الفريق .





وخلال التدريب الذى جاء بحضور بعض الصحفيين والإعلاميين ومراسلي المواقع المختلفة ، حرص الجهاز الفنى لبنى سويف على الترحيب بالجميع وتقديم الشكر على مؤازرة الفريق خلال الفترة القادمة .





ويقود بنى سويف جهاز فنى مكون من محمد يوسف مديرا فنيا و سيد عامر وأحمد السادات وعبد الله امين جهاز معاون ونبيل شعبان مدربا لحراس المرمى وأحمد ماهر ومحمد أبو السعود ومحمد صلاح جهاز ادارى وأحمد سعودى ووائل محمد عطية جهاز طبي ومحمد الحسينى منسقا إعلاميا .