هاني الناظر يفجر مفاجأة عن اللقاح الجديد لكورونا (فيديو)





وتابع "الناظر"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن الدواء الجديد آمن جدًا لمن يعاني من الأمراض المناعية، والتوقعات تشير إلى توفر هذا الدواء قبل نهائية هذا العام.



ولفت إلى أن هناك أمل لإيجاد دواء يخلص العالم من فيروس كورونا مثلما حدث مع فيروس "سي"، معقبًا: "العلم قادر بإذن الله على تخليصينا من كورونا، رغم أن الفيروسات صعبة في العلاج"



قال الدكتور هاني الناظر، رئيس مركز البحوث الأسبق، إن شركة استرازنكيا أعلنت بالأمس عن دواء جديد لفيروس كورونا يعمل على إنتاج أجسام مضادة ضد الفيروس، موضحًا أن هذا الدواء يمنع الإصابة والمضاعفات الخطيرة الناتجة عنها.