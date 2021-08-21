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"بسبب مراقب اللجنة".. طالب بالفيوم يحصل على صفر باللغة العربية في الثانوية العامة

السبت 21/أغسطس/2021 - 08:06 م
بوابة الفجر
الفيوم : ريهام على
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كان حلمة دخول كلية الصيدلة لمساعدة غير القادرين على شراء الأدوية الباهظة الثمن ومساعدة الفقراء والمحتاجين، لكن تحطم حلمه عقب إعلان النتيجة وحصولة على (صفر) فى مادة اللغة العربية دون ذنب منه بهذه الكلمات بدأ حديثة.

تعرض طالب بالصف الثالث الثانوى العام"بالشعبة العلمية"، بمحافظة الفيوم، وهو من المتفوقين علميًا على مدار الأعوام السابقة بالمرحلتين الأبتدائية والأعدادية، فى واقعة فريدة من نوعها بمحافظة الفيوم، وهى حصوله على صفر في مادة اللغة العربية، بسبب عدم وعى ومعرفة ملاحظى اللجنة بالنظام المتبع فى نظام البابل شيت.

حيث تفاجئ "يوسف محسن رجب عبدالفتاح"، الطالب بالصف الثالث الثانوى العام "الشعبة العلمية"بمدرسة جمال عبدالناصر، التابعة لإدارة غرب الفيوم التعليمية،عقب إعلان وزير التربية والتعليم لنتيجة الثانوية العامة، ودخولة على النت برقم الجلوس بحصوله على مجموع ( 265 درجة من المجموع الكلى) أى تعادل نسبة 64%، وفاجئته مادة اللغة العربية بحصولة على (صفر) بها وكانت بمثابة الصاعقة له، بينما حصل على (41 درجة ) في اللغة الأجنبية الأولى، و(39 درجة ) في اللغة الأجنبية الثانية، وعلى( 50 درجة ) في مادة الكيمياء، و(37 درجة ) في الفيزياء، (42 درجة) في الأحياء، (56 درجة) في مادة الجيولوجيا وعلوم البيئة، وإجتيازه المواد التي لا تضاف إلى المجموع.

حيث التقت بوابة لـ" الفجر الإلكترونية" مع الطالب "يوسف محسن"، للتعرف على حقيقة وتفاصيل ما حدث له داخل لجنة الأمتحان والذى تسبب فى حصوله على "صفر" فى مادة اللغة العربية، وأكد أنه أثناء امتحان اللغة العربية، قام بحل سؤالين وكان متردد فى أن اجابتهم صح ام خطأ فقام بشطب الاجابة في البابل شيت وطلب من ملاحظى اللجنة إستبدال الإجابات بأخرى فوجهه أحد الملاحظين بشطب الإجابة والتعليم على الإجابة الأخرى الذى يريدها، ولكن الملاحظ الأخر وجهنى بحل السؤالين مرة أخرى في بابل شيت جديد وبالفعل تم أخذ رأى مراقب الدور الخاص بلجنتى ووجه بأحضار بابل شيت جديد مع عمل محضر إثبات حالة بذلك وبالفعل سلموني بابل شيت آخر، وقمت بحل السؤلين به مرة أخرى، وقال الملاحظ إنه سيقوم بتدبيس ورقتى البابل شيت مع بعض مرفقين بمحضر إثبات الحالة الذى ثبت به أنى قمت بتسليم ورقتى بابل شيت، لكنى تفاجئت عقب ظهور النتيجة بحصولى على (صفر) في مادة اللغة العربية ولا أعلم ماذا حدث بالورقة الأخرى هل تم ارفاقها كما قال الملاحظ ورئيس الدور أم قاما بتمزيقها.

وأضاف: وقت اللجنة سأل الملاحظ إن كان هناك ضرر يقع على عقب تسليمى ورقتى بابل شيت والذى أكد أنه لا يوجد أى ضرر مع تحرير محضر إثبات حالة بذلك وأنا لأول مرة أمتحن فى نظام البابل شيت لا أعلم الصح من الخطأ وسمعت توجيهات الملاحظين ومراقب الدور.

وأشار إلى انه حرر فى المحضر الذى كتبه بخط يده أنه قام بحل الأسئلة فى ورقتى بابل شيت وتمت تسليمها لملاحظى اللجنة بناء على توجيهات وتعليمات ملاحظ اللجنة ومراقب الدور وقمت أنا والمراقب والملاحظين بالامضاء على المحضر وورقتى البابل شيت.

واختتم يوسف" كلامة أنا متفوق حرام اتظلم بسبب عدم وعى أو معرفة ملاحظى اللجنة ومراقب الدور مهام عملهم وأحصل على ( صفر) فى اللغة العربية بالرغم من أن إذا تم إعادة تصحيح الورقة لن أقل عن 60 درجة بالمادة ودرجاتى فى المواد الأخرى تدل على تفوقى.

وطالب يوسف من الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، بتصحيح ورقتى البابل شيت الخاص به الأولى والثانية لحصولة على درجاته الذى يستحقها، وأنه لا يطلب سوى حقه فقط وخاصة أنه لم يخطئ فى شيئ سوى أنه نفذ كلام مراقب الدور والملاحظين فقط.

"بسبب مراقب اللجنة".. طالب بالفيوم يحصل على صفر باللغة العربية في الثانوية العامة
"بسبب مراقب اللجنة".. طالب بالفيوم يحصل على صفر باللغة العربية في الثانوية العامة
"بسبب مراقب اللجنة".. طالب بالفيوم يحصل على صفر باللغة العربية في الثانوية العامة
"بسبب مراقب اللجنة".. طالب بالفيوم يحصل على صفر باللغة العربية في الثانوية العامة
"بسبب مراقب اللجنة".. طالب بالفيوم يحصل على صفر باللغة العربية في الثانوية العامة
"بسبب مراقب اللجنة".. طالب بالفيوم يحصل على صفر باللغة العربية في الثانوية العامة
"بسبب مراقب اللجنة".. طالب بالفيوم يحصل على صفر باللغة العربية في الثانوية العامة
"بسبب مراقب اللجنة".. طالب بالفيوم يحصل على صفر باللغة العربية في الثانوية العامة
"بسبب مراقب اللجنة".. طالب بالفيوم يحصل على صفر باللغة العربية في الثانوية العامة
"بسبب مراقب اللجنة".. طالب بالفيوم يحصل على صفر باللغة العربية في الثانوية العامة

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