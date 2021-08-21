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"التربية والتعليم" تستقبل 107 آلاف تظلم من نتيجة الثانوية العامة

السبت 21/أغسطس/2021 - 08:06 م
بوابة الفجر
ريما خليفة
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قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إنه تم استقبال 107 آلاف تظلم في 553 آلاف ورقة امتحانية منذ الساعة الثالثة عصرًا حتى الآن والباب مفتوح لمدة أسبوع لتلقي التظلمات.

وأضاف في بيان صحفي: يسعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الرد على أية مشكلة خاصة بالنتائج من خلال موقع التظلم وليس السوشيال ميديا أو الإعلام أو الرسائل الخاصة.

وأعلنت وزارة التريبة والتعليم والتعليم الفني، عن الرابط الإلكتروني لقبول طلبات إعادة فحص أوراق الإجابة لطلاب الثانوية العامة مجانًا ويستمر قبول الطلبات لمدة أسبوع ويتم إرسال نتائج الفحص حتى يوم 13 سبتمبر القادم، وذلك عبر الرابط التالي.

وأوضحت الوزارة أن الفحص يتضمن تأكد الوزارة من الورقة الامتحانية ونسبتها إلى الطالب ويعاد تصحيحها يدويًا إذا تطلب الأمر.

وسوف يتسلم الطالب نتيجة الفحص إلكترونيًا، موضحًا فيها سلامة الورقة ونسبتها إليه والدرجات الحاصل عليها وكذلك نسخة إلكترونية من ورقة إجابته المصححة ليطمئن بنفسه على سلامة التصحيح.

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