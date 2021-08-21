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إليسا تحتفل بوصول أغنيتها "يا ريت" لأكثر من 100 مليون مشاهدة

السبت 21/أغسطس/2021 - 09:02 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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توجهت الفنانة اللبنانية ​إليسا​ بالشكر لمتابعيها، بعد تجاوز أغنية مسلسل "يا ريت" التي قدمتها حاجز الـ 100 مليون مشاهدة على "يوتيوب"، وذلك عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلقت إليسا، قائلة " صباح الخير أحبائي، "يا ريت" هي أحدث أغنيتي التي وصلت إلى 100 مليون مشاهدة، شكراً لكل المتابعين الرائعين على إثبات مدى ولائهم دائمًا، وجعل أغنياتي مفضلة لكل الأوقات".

أغنية "يا ريت" من موسيقى وكلمات صلاح الكردي وتسجيل ناصر الأسعد.

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