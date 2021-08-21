عاجل.. تطورات أزمة جنش مع الزمالك

كشف مصدر مسئول بنادي الزمالك، كواليس جلسة حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك مع محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق الكروي بالنادي.





وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ" الفجر الرياضي " : محمود جنش تواجد في مقر النادي مساء اليوم وعقد جلسة مع حسين لبيب لتوضيح الموقف والسبب وراء مغادرته معسكر الفريق أمس قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا ببطولة الدوري العام".





وأضاف :" الزمالك لم يتخذ أي قرار ضد اللاعب بشكل رسمي حتى الآن، وهناك جلسة أخرى مع اللاعب غداً، ثم جلسة بين اللجنة والفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني".





وأتم المصدر ذاته حديثه :" جنش أكد أنه لا يقصد الإساءة للجهاز الفني وأنه حصل على وعد بالمشاركة بشكل أساسي أمام سيراميكا بعدما كان بديلا في لقاء وادي دجلة".



