نور اللبنانية تتألق في أحدث ظهور





"ضل راجل"، من بطولة ياسر جلال، نرمين الفقي، إنعام سالوسة، رنا رئيس، ميدو عادل، محمود عبدالمغني، محمد علي رزق، محمد يسري، ومن إخراج أحمد صالح.

نشرت الفنانة نور صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام".وعلقت على الصورة التي قامت بنشرها قائلة: " من الحين للآخر انفتح بعقلك" وظهرت نور بإطلالة "كاجول شيك"، نالت بها على إعجاب الآلاف من المتابعين لها.يذكر أن نور شاركت في بطولة مسلسل "ضل راجل" الذي عُرض ضمن سباق دراما رمضان الماضي، وحقق نجاحا كبيرا.