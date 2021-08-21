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استشاري نفسي يكشف طرق علاج الاكتئاب (فيديو)

السبت 21/أغسطس/2021 - 08:10 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور أحمد جمال أبو العزايم، استشاري الطب النفسي وعلاج الإدمان، إن الاكتئاب مرض شائع منتشر بشكل كبير وخطير يؤثر بشكل سلبي على شعور الشخص المصاب والطريقة التي يفكر ويتصرف بها، وعادةً ما يرافق الاكتئاب مشاعر الحزن أو فقدان الاهتمام بممارسة الأنشطة، ويمكن أن يؤدي إلى الإصابة بمجموعة متنوعة من المشاكل العاطفية والجسدية التي تؤثر على نمط الحياة.

وأضاف "أبو العزايم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت، أنه من طرق علاج الاكتئاب أنه يجب تحديد روتين يومك، فالاكتئاب يُجرد الحياة من حس المتعة، لذا جرب وضع جدول يومي للمهام التي ترغب القيام بها خلال اليوم، إلى جانب تحديد أهدافك، فالشخص المكتئب يشعر أنه لا يستطيع إنجاز أي شيء، لذلك سيكون من المهم تحديد الأهداف اليومية.

وتابع: "يجب ممارسة التمارين الرياضية بانتظام لأنها تُشجع الدماغ على زيادة نشاطه بفاعلية؛ ولا ترهق نفسك في ممارسة الرياضة، وضرورة المشي لبضع دقائق في اليوم سيكون كافي مع تناول الطعام الصحي، على الرغم من أن الطعام لن يعالج الاكتئاب، إلا أنه سيساعدك لتشعر بأنك أفضل.

وأكمل: "يجب الحرص على تناول الأطعمة الغنية بأحماض الأوميغا 3 مثل السلمون والتونة، وحمض الفوليك مثل السبانخ والأفوكادو، فهذه الأطعمة قد تُساعدك في تخفيف الاكتئاب، بالإضافة إلى الحصول على قسط كافٍ من النوم، فالنوم ساعات قليلة قد يزيد حالة الاكتئاب سوءا".

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