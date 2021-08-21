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المتحف المصري يستقبل طلاب المدارس لتعليمهم اللغة الهيروغليفية
السبت 21/أغسطس/2021 - 08:11 م
حسام زيدان
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استقبل المتحف المصري في التحرير، اليوم السبت، مجموعة من الأطفال المشاركين في البرنامج التعليمي الذي ينظمه المتحف لهم بعنوان "لغة القدماء"، ويستمر لمدة شهر على أن يكون حضورهم السبت من كل أسبوع.
وقالت صباح عبد الرازق مدير عام المتحف، في تصريحات، إن البرنامج يسعي لاستغلال الإجازة الصيفية واستفادة الأطفال منها، بإلقاء الضوء على الكتابة المصرية القديمة، حيث أن البرنامج يستهدف طلاب المدارس من الفئة العمرية من ست إلى ثمان سنوات.
وبحسب مديرة المتحف، يتم تنظيم الأطفال في مجموعات بواقع عشر أطفال للمجموعة الواحدة، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة اللازمة، والبرنامج يلقي الضوء على خطوط الكتابات المصرية القديمة وهي الهيروغليفية والهيراطيقية والديموطيقية.
واصطحبت الدكتورة شيرين أمين المشرف العام على متحف الطفل بالمتحف، الأطفال في جولة بالمتحف، اليوم السبت، حيث كشفت لهم أن الكتابات المصرية القديمة خطوط لم تظهر كلها في وقت واحد، بل جاءت في إطار تتابع زمني يعبر عن الامتداد الطويل الذي عاشته الكتابة المصرية القديمة، ويعبر في ذات الوقت عن النضج الفكري للمصري القديم.
كما تناولت الجولة الكشف للأطفال عن حروف اللغة الهيروغليفية وطريقة وأدوات الكتابة في مصر القديمة، وأهمية الكاتب والوظيفة التي كان يقوم بها، وكيف كانت تكتب الأعداد فى مصر القديمة،وطبقت لهم ذلك كله من خلال شرح عملي وتفاعلي وتطبيقه علي الآثار الموجودة في المتحف المصري بالتحرير.
وقالت صباح عبد الرازق مدير عام المتحف، في تصريحات، إن البرنامج يسعي لاستغلال الإجازة الصيفية واستفادة الأطفال منها، بإلقاء الضوء على الكتابة المصرية القديمة، حيث أن البرنامج يستهدف طلاب المدارس من الفئة العمرية من ست إلى ثمان سنوات.
وبحسب مديرة المتحف، يتم تنظيم الأطفال في مجموعات بواقع عشر أطفال للمجموعة الواحدة، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة اللازمة، والبرنامج يلقي الضوء على خطوط الكتابات المصرية القديمة وهي الهيروغليفية والهيراطيقية والديموطيقية.
واصطحبت الدكتورة شيرين أمين المشرف العام على متحف الطفل بالمتحف، الأطفال في جولة بالمتحف، اليوم السبت، حيث كشفت لهم أن الكتابات المصرية القديمة خطوط لم تظهر كلها في وقت واحد، بل جاءت في إطار تتابع زمني يعبر عن الامتداد الطويل الذي عاشته الكتابة المصرية القديمة، ويعبر في ذات الوقت عن النضج الفكري للمصري القديم.
كما تناولت الجولة الكشف للأطفال عن حروف اللغة الهيروغليفية وطريقة وأدوات الكتابة في مصر القديمة، وأهمية الكاتب والوظيفة التي كان يقوم بها، وكيف كانت تكتب الأعداد فى مصر القديمة،وطبقت لهم ذلك كله من خلال شرح عملي وتفاعلي وتطبيقه علي الآثار الموجودة في المتحف المصري بالتحرير.
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