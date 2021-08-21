المتحف المصري يستقبل طلاب المدارس لتعليمهم اللغة الهيروغليفية

استقبل المتحف المصري في التحرير، اليوم السبت، مجموعة من الأطفال المشاركين في البرنامج التعليمي الذي ينظمه المتحف لهم بعنوان "لغة القدماء"، ويستمر لمدة شهر على أن يكون حضورهم السبت من كل أسبوع.



وقالت صباح عبد الرازق مدير عام المتحف، في تصريحات، إن البرنامج يسعي لاستغلال الإجازة الصيفية واستفادة الأطفال منها، بإلقاء الضوء على الكتابة المصرية القديمة، حيث أن البرنامج يستهدف طلاب المدارس من الفئة العمرية من ست إلى ثمان سنوات.



وبحسب مديرة المتحف، يتم تنظيم الأطفال في مجموعات بواقع عشر أطفال للمجموعة الواحدة، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة اللازمة، والبرنامج يلقي الضوء على خطوط الكتابات المصرية القديمة وهي الهيروغليفية والهيراطيقية والديموطيقية.



واصطحبت الدكتورة شيرين أمين المشرف العام على متحف الطفل بالمتحف، الأطفال في جولة بالمتحف، اليوم السبت، حيث كشفت لهم أن الكتابات المصرية القديمة خطوط لم تظهر كلها في وقت واحد، بل جاءت في إطار تتابع زمني يعبر عن الامتداد الطويل الذي عاشته الكتابة المصرية القديمة، ويعبر في ذات الوقت عن النضج الفكري للمصري القديم.



كما تناولت الجولة الكشف للأطفال عن حروف اللغة الهيروغليفية وطريقة وأدوات الكتابة في مصر القديمة، وأهمية الكاتب والوظيفة التي كان يقوم بها، وكيف كانت تكتب الأعداد فى مصر القديمة،وطبقت لهم ذلك كله من خلال شرح عملي وتفاعلي وتطبيقه علي الآثار الموجودة في المتحف المصري بالتحرير.