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رئيس الزمالك يحقق حلم الطفلة نورا

السبت 21/أغسطس/2021 - 08:08 م
الطفلة نورا
الطفلة نورا
محمد زكي
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أكد إسلام صلاح والد الطفلة نورا التي ظهرت على كرسي متحرك تشجع نادي الزمالك في فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه تلقى دعوة من حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك.

وقال إسلام صالح في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" : نورا طلبت حضور مباراة نادي الزمالك المقبلة أمام الإنتاج الحربي ببطولة الدوري العام، وتتمنى الاحتفال مع اللاعبين.

وأضاف : تواصلت مع أكثر من شخص لتحقيق أمنية ابنتي، وبالفعل بعد نشر الفيديو تلقيت اتصالاً من مقربين لكابتن حسين لبيب، وتم دعوتي للتواجد في مقر النادي غدا.

وأتم والد نورا حديثه : ساتواجد أنا وابنتي في مقر الزمالك الساعة الثالثة عصراً، ونورا أعربت عن سعادتها بعدما علمت بالخبر.

الكلمات المفتاحية

الطفلة نورا الزمالك

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