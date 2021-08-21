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لتقاعسهم في العمل.. محافظ القاهرة يوقف مسئولين بحي السلام أول والنزهة

السبت 21/أغسطس/2021 - 08:14 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إيقاف مدير فرع هيئة النظافة، ومدير الاشغالات بحى السلام أول، ومدير الاشغالات بحى النزهة عن العمل واحالتهم للتحقيق لتقاعسهم فى أداء الأعمال المنوطة بهم وسوء حالة النظافة وتواجد الإشغالات بالحيين.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة قام بها محافظ القاهرة بحى السلام أول وحى النزهة لمتابعة سير العمل بهما.

وأكد محافظ القاهرة، وجود منظومة محكمة للرقابة والمتابعة والتقييم من جهات متعددة لمتابعة منظومة النظافة يتم فيها المحاسبة الدقيقة للمتقاعسين عن العمل على الفور .

كما أكد محافظ القاهرة على استمرار أى مسئول داخل منظومة النظافة الجديدة فى مكانه مرتبط بأدائه لعمله بشكل جيد والمقصر لا مكان له فى منظومة العمل .

وحذر محافظ القاهرة من ظهور أى شكاوي خاصة بالنظافة بأى حي سيحاسب عنها المسئول عن ذلك، مشددًا على أنه سيتم استبعاد المقصرين على الفور .

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محافظ القاهرة خالد عبدالعال بوابه الفجر الفجر

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