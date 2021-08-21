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تنسيق المرحلة الأولى 2021.. طرق وخطوات تسجيل الرغبات

السبت 21/أغسطس/2021 - 08:15 م
تنسيق المرحلة الأولى 2021
تنسيق المرحلة الأولى 2021
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تنسيق المرحلة الأولى 2021 .. شهدت معامل التنسيق بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، وتوافد طلاب الشهادة الثانوية العامة، لتسجيل الرغبات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

تنسيق المرحلة الأولى 2021

وتسلم طلاب الشهادة الثانوية العامة النتيجة بشكل رسمي منذ أيام قليلة، بعدما اعتمدها وزير التربية التعليم الدكتور طارق شوقي، والذي هنأ بدوره أوائل الثانوية العامة ومن ثم بقية النتائج وكذلك تنسيق المرحلة الأولى 2021.

تنسيق المرحلة الأولى 2021 وتسجيل الرغبات

وكشفت وزارة التعليم العالي كيفية تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكترونى، بشأن طلاب تنسيق المرحلة الأولى 2021 والتي انطلقت اليوم السبت، والذي شهد فتح باب تسجيل الرغبات.

وترصد بوابة الفجر الإلكترونية لطلاب تنسيق المرحلة الأولى 2021 طرق وخطوات تسجيل الرغبات في السطور التالية:

الدخول إلي موقع التنسيق تنسيق الرغبات الإلكتروني بالضغط هنـــــــــــا.

إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب .

إدخال الرغبات مع مراعاة الترتيب.

قواعد تسجيل رغبات تنسيق طلاب المرحلة الأولى

تحديد أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته أو بالجامعات. 

اختيار لكلية أو المعهد المرغوب الالتحاق بهما بحسب التوزيع الجغرافي.

اختيار قطاع التخصص.

اختيار الكليات في النطاق الجغرافي.

الانتقال بين تخصص وأخر بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.

مراجعة الأقسام والشعب التي تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.

طباعة الرغبات التي والحصول على إيصال برقم محدد.

حفظ نسخة من رغبات تنسيق طلاب المرحلة الأولى.

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