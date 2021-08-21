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خاص - محمد عواد يحسم مصيره مع الزمالك

السبت 21/أغسطس/2021 - 08:16 م
بوابة الفجر
محمد زكي
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كشف محمد عواد حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، حقيقة الاخبار المتداولة بشأن اقترابه من الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية عقب نهاية بطولة الدوري العام.

وقال "عواد" في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" : أنا متمسك بنادي الزمالك وأولوياتي في مصر هو الاستمرار في صفوف الأبيض ولم أطلب الرحيل كما نُشر عبر بعض المواقع".

وأضاف :" أحترم جميع قرارات الجهاز الفني للزمالك، ولا يهمني المشاركة في الوقت الحالي الأهم هو التتويج ببطولة الدوري العام".

وأتم عواد حديثه :" أنا تحت أمر نادي الزمالك، لكن لا ارغب في الرحيل وأخطرت كابتن حسين لبيب من قبل بأن رغبتي هو البقاء في الزمالك".

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