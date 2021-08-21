مصر تطلق قمرين صناعيين جديدين في 2022



وأشار "القوصي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أن القمر الصناعي الأول تم تنفيذه بالتعاون مع كلية الهندسة جامعة بنها، حيث لأول مرة في مصر تطلق جامعة قمر صناعي، بينما القمر الصناعي الثاني تم تنفيذه بالكامل داخل الوكالة.



واوضح أن الفرق بين القمرين أن القمر الأول عبارة عن مكعب حجمه 10 سم، أما القمر الثاني حجمه 30 سم، مؤكدا أن هذين القمرين تم تنفيذهما دون الاستعانة بأي خبرة أجنبية، وجاري إجراء الاختبارات البيئية والوظيفية لهم داخل الوكالة دون إرسالهم لدولة أجنبية.



وأكد الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، أن هذين القمرين بأيدي مصرية بالكامل، حيث شارك طلاب السنة النهائية بكلية الهندسة في تنفيذ القمر الصناعي.



اعلن الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، أن مصر ستطلق قمرين صناعيين لأغراض البحث العلمي العام المقبل، خلال الفترة من مارس إلى يونيو 2022.