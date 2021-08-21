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"بوصلة رقص".. الجمهور يهاجم مها أحمد والأخيرة تعلق "وحشني التنمر" (فيديو)

السبت 21/أغسطس/2021 - 07:56 م
بوابة الفجر
يارا عادل
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نشرت الفنانة مها أحمد، مقطع فيديو لها برفقة نجلها أحمد مجدي كامل، من حفل النجم محمد رمضان بالأمس بالساحل الشمالي، منذ قليل عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام.


وعلقت مها أحمد، على الفيديو قائلة.:" وحشني التنمر أوي خمسة وخميسة بالمرة بقى هما متنمرون إذا هما مغلولون إذا أنا موجود".


وظهرت النجمة ونجلها وهم يرقصون ويتميلون على أغاني النجم محمد رمضان، من الحفل، مما جعل النجمة تتعرض لهجوم حاد من المتابعين بسبب رقصها بالحفل .


ألا أن مها أحمد خرجت عن صمتها بعد هجوم المتابعين عليها، وقامت  بالرد  على الجمهور بألفاظ خارجة ولم تترك أية تعليق من الجهمور مسيئ لها  ألا وقمت بسبهم، ثم بعد مدة قامت النجمة بغلق التعليقات وإخفاؤها بسبب التطاول الحاد الذي يتواجد بها.



وتعرضت مها أحمد، لوعكة صحية خلال الأيام الماضية نقلت على أثرها للمستشفى حيث عانت من مغص كلوي حاد نتيجة بعض الحصوات على الكلى مما أدى إلى تدهور حالتها الصحية.


ويذكر أن أخر أعمال مها أحمد مسلسل الرسايل والذي عرض في عام 2017 ومن بطولة النجمة  مي عز الدين وخالد سليم وأحمد حاتم ورامز أمير وسليمان عيد وأخرون من النجوم ومن تأليف محمد سليمان وإخراج إبراهيم فخر.

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