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تكريم اثنتين من عضوات هيئة التدريس بطب المنصورة

السبت 21/أغسطس/2021 - 08:23 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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هنأ الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، المكرمات من كلية الطب من الأطباء المثاليين عن الدقهلية في يوم الطبيب المصري.

وتم تكريم مجموعه من الأطباء من محافظه الدقهليه وتم اختيارهم من مجموعة كبيرة من الأطباء المتميزين في مختلف القطاعات الصحية في محافظة الدقهلية.

وتم اختيار الدكتورة منال مصطفي الطرشوبي أستاذ الباطنة والسكر بطب المنصورة فوق السن، والدكتورة داليا كمال نصار مدرس الميكروبيولوجي والمناعة بطب المنصوره تحت السن.

وأقيم الاحتفال بمقر دار الحكمة بالقاهرة لتكريم الأطباء المثاليين على مستوى الجمهورية، حيت تسلم المكرمين درع النقابة وشهادة تقدير في حضور مجلس نقابة أطباء مصر والدكتور إبراهيم الزيات نقيب أطباء الدقهلية.
تكريم اثنتين من عضوات هيئة التدريس بطب المنصورة
تكريم اثنتين من عضوات هيئة التدريس بطب المنصورة

الكلمات المفتاحية

جامعة المنصورة تكريم أطباء

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